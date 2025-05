音楽家・作家としてジャンルを越えた表現を続けるaccobin (福岡晃子)が本日5月21日、最新楽曲「Flowers」をデジタルリリースした。“かたちのないきみ”へ──花に託した、記憶と魂の詩の完成だ。新曲「Flowers」は、東京・神楽坂にある“accobinにとって大切なお花屋さん”から着想を得て制作されたもの。静かなピアノと淡くにじむサウンドに乗せて、“かたちのないきみ” “なにもないきみ”というフレーズが、花と人の境界を溶かしながら魂の儚さと美しさを描き出す。

■配信楽曲「Flowers」



2025年5月21日(水) 0:00 配信開始配信先:Spotify / Apple Music / 他 各種ストリーミングサービス配信リンク:https://friendship.lnk.to/Flowers_accobinオンラインショップOLUYO:https://oluyo2016.wixsite.com/tokushima/shopMV公開:2025年5月25日(日) ※時間未定Written by accobinKeyboards by Sara WakuiDrums by Masa MatsushitaMixed by Hiroaki Sato (molmol) at EELOWCover art photo by ムラヤマカズヤTotal Produced by accobin