不動産分野への本格的な事業拡大！SwanStyle『TSUMUGU FUND.第3号』
SwanStyleは、地方創生を目的とした不動産小口化商品「TSUMUGU FUND.(ツムグファンド)」シリーズより、第3号ファンドを2025年6月2日(月)より募集開始します。
SwanStyle『TSUMUGU FUND.第3号』
予定年利回り：8.0％
配当サイクル：年6回(2ヶ月に1回)
出資単位 ：一口10万円
募集金額 ：3,200万円(※優先出資枠)
劣後出資 ：800万円(出資総額の20％)
出資総額 ：4,000万円
募集期間 ：2025年6月2日(月)〜7月14日(月)(※申込書必着・先着順)
運用期間 ：2025年8月1日〜2026年7月31日
■ファンド対象物件情報
物件名 ：マンションコンコルド
所在地 ：埼玉県熊谷市美土里町3丁目57
交通アクセス：JR高崎線「籠原」駅 徒歩19分
土地面積 ：205.61m2
建物構造 ：鉄筋コンクリート造
建物面積 ：332.66m2
築年月 ：1987年11月
SwanStyleは、地方創生を目的とした不動産小口化商品「TSUMUGU FUND.(ツムグファンド)」シリーズより、第3号ファンドを2025年6月2日(月)より募集開始。
このファンドを運用するSwanStyle株式会社は、2025年4月より東証スタンダード市場に上場する株式会社キムラタンの子会社となりました。
キムラタンは2025年に創業100周年を迎える歴史ある上場企業として長年にわたりベビー・子ども服事業を展開してきました。
現在は、次の100年に向けた新たな成長戦略として、不動産分野への本格的な事業拡大を推進中です。
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