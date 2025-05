不動産分野への本格的な事業拡大！SwanStyle『TSUMUGU FUND.第3号』

SwanStyleは、地方創生を目的とした不動産小口化商品「TSUMUGU FUND.(ツムグファンド)」シリーズより、第3号ファンドを2025年6月2日(月)より募集開始します。

SwanStyle『TSUMUGU FUND.第3号』

予定年利回り:8.0%

配当サイクル:年6回(2ヶ月に1回)

出資単位 :一口10万円

募集金額 :3,200万円(※優先出資枠)

劣後出資 :800万円(出資総額の20%)

出資総額 :4,000万円

募集期間 :2025年6月2日(月)〜7月14日(月)(※申込書必着・先着順)

運用期間 :2025年8月1日〜2026年7月31日

■ファンド対象物件情報

物件名 :マンションコンコルド

所在地 :埼玉県熊谷市美土里町3丁目57

交通アクセス:JR高崎線「籠原」駅 徒歩19分

土地面積 :205.61m2

建物構造 :鉄筋コンクリート造

建物面積 :332.66m2

築年月 :1987年11月

このファンドを運用するSwanStyle株式会社は、2025年4月より東証スタンダード市場に上場する株式会社キムラタンの子会社となりました。

キムラタンは2025年に創業100周年を迎える歴史ある上場企業として長年にわたりベビー・子ども服事業を展開してきました。

現在は、次の100年に向けた新たな成長戦略として、不動産分野への本格的な事業拡大を推進中です。

