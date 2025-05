キャッシュフロー、業務の回復力に与える影響を、データに基づいて把握可能に！「関税影響評価スコア」

CRIFは、2025年5月21日、新たな分析機能「関税影響評価スコア」の提供開始を発表しました。

このスコアは、米国関税が企業の信用状況に与える潜在的な影響を評価するために設計されています。

このスコアの導入により、CRIFの企業情報サービスが戦略的に強化され、顧客は関税が企業の信用力、キャッシュフロー、業務の回復力に与える影響を、データに基づいて把握できるようになります。

■信用リスクと貿易依存度を見極めるスマート指標

「関税影響評価スコア」は、CRIFの企業情報レポート内に専用セクションとして掲載され、関税関連リスクの明確な指標を提供します。

このスコアは、以下の多面的な評価モデルに基づいて算出されます。

●業種別分析

CRIFの市場・分析専門家が、各国におけるシナリオ分析を通じて、米国関税の影響を最も受けやすい業種を特定。

この分析により、企業は業種特有のリスクや依存関係を把握できます。

●企業規模の考慮

企業の規模が市場対応力に影響を与えることを踏まえ、CRIFは国ごとの基準に基づき規模を評価。

大企業は生産移転や新市場開拓の余地がありますが、中小企業はより高いリスクにさらされます。

●米国依存度の個別調査

CRIFのアナリストが、企業の米国との取引依存度を直接調査し、クロスボーダー取引先への依存状況を測定することで、関税への感応度を精緻に評価します。

■貿易の混乱を乗り越え、新たな機会を掴む

このスコアは、企業がリスクを能動的に管理し、新たな成長機会を発見するための、CRIFの包括的なリスクマネジメントフレームワークの一部です。

以下の3つの戦略フェーズでの活用が想定されています。

●初期警戒フェーズ(1〜3か月):支払い遅延などを通じたリスクの兆候把握、脆弱な取引先の特定。

●リスク拡大フェーズ(3〜6か月):リアルタイム信用アラートの発動、緊急対応策の支援。

●適応フェーズ(6〜12か月):ポートフォリオの再構成、代替サプライヤーの確保、新たな成長機会の探索。

この「関税影響評価スコア」は、CRIFの企業情報レポートを通じて提供され、多国籍企業、金融機関、輸出依存型企業にとって、地政学的リスクの高まる現代において、信用リスクと貿易リスクを積極的に管理する上で非常に有益なツールです。

