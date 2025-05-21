¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤ÎÂ©»Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÉ¤Ã¤¿¿·¡¦¶¥ÇÏ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö³Ð¸ç¡×¡¡¼ãÎÓÆ§¤¬Á¦¤á¤ëÊ¸¸Ë¤³¤Î¿·´©¡ª
¡Ø³Ð¸ç¡Ù¡¡¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹Ãø¡¢²Ã²ì»³ÂîÏ¯Ìõ¡¡Ê¸½ÕÊ¸¸Ë¡¡£±£²£¶£µ±ß
¡Ø±ß´Ä¡Ù¡¡¥¢¥ë¥Í¡¦¥À¡¼¥ëÃø¡¢ÌðÅç¿¿ÍýÌõ¡¡¾®³Ø´ÛÊ¸¸Ë¡¡£±£´£°£¸±ß
¡Ø¤¢¤«¤º¤á¤ÎÒº¡Ê¤Ï¤³¡Ë¡Ù¡¡ÂìÀî¤µ¤êÃø¡¡³ÑÀî¥Û¥é¡¼Ê¸¸Ë¡¡£¸£µ£¸±ß
¡¡ÉÔ¶þ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¸Î¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤Î¡Ò¶¥ÇÏ¡Ó¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ËÁ¸±¾®Àâ¤Î¿·¤¿¤Ê¼ç¿Í¸øÁü¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¸µµ³¼ê¤ÎÄ´ºº°÷¥·¥Ã¥É¡¦¥Ï¥ì¡¼¡£±ýÇ¯¤ÎËÝÌõ¥ß¥¹¥Æ¥ê¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢¥Ç¥£¥Ã¥¯¤ÎÂ©»Ò¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÉ¡Ê¤è¤ß¤¬¤¨¡Ë¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ê£±¡Ë¤À¡£Ì¼¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Ä´ºº°÷¤Î»Å»ö¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤È¸Ç¤¯¿´¤ËÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¥ÇÏ¥ì¡¼¥¹¤ÎÉÔÀµÄ´ºº¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤ÎÊÑ»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÉÔ²º¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£àÄàÑ¡Ê¤³¤¦¤«¤Ä¡Ë¤ÇÈÜÎô¤ÊÅ¨¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤·¡¢º¤Æñ¤ò¹îÉþ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥Ï¥ì¡¼¤ÎÍº»Ñ¤Ï·òºß¤À¡£¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤ë¡Ò¿·¡¦¶¥ÇÏ¡Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾Ò²ð¤ÏÂ³¤¯Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¤ÇÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡Ê£²¡Ë¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Îºî²È¥¢¥ë¥Í¡¦¥À¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê·Ù»¡¾®Àâ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè°ìºî¡£¸ÄÀÅª¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Èµ¯Éú¤Î·ã¤·¤¤Å¸³«¤¬¥À¡¼¥ëºîÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤À¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤âÏ¢Â³ÇúÇË»ö·ï¤òÄÉ¤¦ÆÃÁÜÈÉ¡Ò£Î£ï£ö£á¡Ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡¢¿¹¤ÎÃæ¤Ç±£ÆÛ¡Ê¤¤¤ó¤È¤ó¡ËÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¸µ·ÙÉô¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Õ¥ê¥»¥ë¤é¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¡Ê¤¿¤Á¡Ë¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢Àè¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤Êª¸ì¤¬ËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ÉúÀþ¤ÎÄ¥¤êÊý¤âÂçÃÀ¤Ç¡¢Ææ²ò¤¤¬¹¥¤¤ÊÆÉ¼Ô¤âµ¤¤ËÆþ¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡ºòº£¤Î¥Û¥é¡¼¾®Àâ¥Ö¡¼¥à¤òÆÃÄ§¤Å¤±¤ë¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¤ËÆæ²ò¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¤Îµ»Ë¡¤Î±þÍÑ¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ê£³¡Ë¤â¤½¤Î°ì¤Ä¡£¾®ÀâÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤«¤º¤á¡×¤È¤¤¤¦²ø°Û¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»Í¤Ä¤ÎÊª¸ì¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶²ÉÝ¾®Àâ¤È¤·¤Æ¸Ä¡¹¤ÎÊª¸ì¤ò´®Ç½¤·¤Ä¤Ä¡¢¼ê³Ý¤«¤ê¤ò´ð¤Ë¤·¤¿ÏÀÍýÅª¤Ê¿äÍý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ñ¥º¥ë¤¬´°À®¤·¤Æ¤¤¤¯³Ú¤·¤ß¤â¹þ¤á¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡áÄ«Æü¿·Ê¹2025Ç¯5·î17Æü·ÇºÜ