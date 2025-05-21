「週刊少年サンデー 25号」本日発売。表紙と巻頭グラビアに日向坂46の小坂菜緒さんが登場巻頭カラーは新連載「かくかまた」
【週刊少年サンデー 2025年25号】 5月21日 発売 価格：360円
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小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年25号」を本日5月21日に発売した。価格は360円。表紙と巻頭グラビアを日向坂46の小坂菜緒さんが飾る。
今号の巻頭カラーは、「白山と三田さん」のくさかべゆうへい氏による新連載「かくかまた」。新連載第3話の「ヴァンパイドル滾」、同じく新連載第3話「シルバーマウンテン」が大増ページで掲載されている。また「タタリ」が完結する。
少年サンデー25号は本日発売!デジタル版も同時発売!- 【公式】少年サンデー編集部 (@shonen_sunday) May 20, 2025
・表紙&グラビア[#日向坂46 #小坂菜緒 ちゃん]!
・新連載!巻頭カラー![#かくかまた]
・大増ページ!新連載第3話![#ヴァンパイドル滾]
・大増ページ!新連載第3話![#シルバーマウンテン]
・堂々完結、最終回![#タタリ]https://t.co/sq7tIrKiDu pic.twitter.com/BxLyDf19zF
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