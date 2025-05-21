【週刊少年サンデー 2025年25号】 5月21日 発売 価格：360円

　小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年25号」を本日5月21日に発売した。価格は360円。表紙と巻頭グラビアを日向坂46の小坂菜緒さんが飾る。

　今号の巻頭カラーは、「白山と三田さん」のくさかべゆうへい氏による新連載「かくかまた」。新連載第3話の「ヴァンパイドル滾」、同じく新連載第3話「シルバーマウンテン」が大増ページで掲載されている。また「タタリ」が完結する。

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