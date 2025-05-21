ÉÊÀîÍ´¡¢¶öÁ³Áø¶ø¤·¤¿JO1¶â¾ëÊË³¤¡õÌÚÁ´æÆÌé¤È¥«¥é¥ª¥±¡Ö»äÉþ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥À¥Ö¥é¥Ó¤ÎÄï´¶²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/21¡Û¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ÉÊÀî¾±»Ê¤ÎÉÊÀîÍ´¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¡Ê¥¸¥§¥¤¥ª¡¼¥ï¥ó¡Ë¤Î¶â¾ëÊË³¤¡¢ÌÚÁ´æÆÌé¤È¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÊÀîÍ´¤È¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿JO1¥á¥ó¥Ð¡¼
8Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç°û¿©Å¹¤Ë¤Æ¶â¾ë¡¢ÌÚÁ´¤È¶öÁ³Áø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÊÀî¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢¶öÁ³²ñ¤Ã¤¿ÊË³¤¤ÈÌÚÁ´¤¯¤ó¤È¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¡Ø¤³¤Î²ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¶Ê¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¡£¤ª¤«¤²¤Ç¥¹¥²¤¨³Ú¤·¤¤¥«¥é¥ª¥±¤À¤Ã¤¿¡£ÊË³¤¤¬Ï¢¤ì¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤ÇÌÚÁ´¤¯¤ó¤¬¥«¥é¥ª¥±¤À¤È¥Î¥ê¥Î¥ê²á¤®¤ÆÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×¤È³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤Ç¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ö¶öÁ³²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸åÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤ÆÊÌÆü¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
https://twitter.com/modelpress/status/1924619237789990992
ÉÊÀî¤¬¸¶ºî¡¦´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿WOWOWÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW-30¡Ø¥É¥í¥Ã¥×¡Ù¡Ê2023Ç¯ÊüÁ÷¡Ë¤Ë¶â¾ë¤¬½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿Æ¸ò¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿2¿Í¡£¤½¤Î¸å¡¢´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡ØOUT¡Ù¤Ç¤âºÆ¤Ó¶â¾ë¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î¸òÎ®¤â¿¼¤¤¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»äÉþ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥À¥Ö¥é¥Ó¤ÎÄï´¶²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤º¤Ã¤È´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÊÀîÍ´¤È¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿JO1¥á¥ó¥Ð¡¼
¢¡ÉÊÀîÍ´¡¢JO1¶â¾ëÊË³¤¡õÌÚÁ´æÆÌé¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
8Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç°û¿©Å¹¤Ë¤Æ¶â¾ë¡¢ÌÚÁ´¤È¶öÁ³Áø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÊÀî¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢¶öÁ³²ñ¤Ã¤¿ÊË³¤¤ÈÌÚÁ´¤¯¤ó¤È¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¡Ø¤³¤Î²ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¶Ê¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¡£¤ª¤«¤²¤Ç¥¹¥²¤¨³Ú¤·¤¤¥«¥é¥ª¥±¤À¤Ã¤¿¡£ÊË³¤¤¬Ï¢¤ì¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤ÇÌÚÁ´¤¯¤ó¤¬¥«¥é¥ª¥±¤À¤È¥Î¥ê¥Î¥ê²á¤®¤ÆÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×¤È³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤Ç¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ö¶öÁ³²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸åÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤ÆÊÌÆü¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÉÊÀî¤¬¸¶ºî¡¦´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿WOWOWÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW-30¡Ø¥É¥í¥Ã¥×¡Ù¡Ê2023Ç¯ÊüÁ÷¡Ë¤Ë¶â¾ë¤¬½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿Æ¸ò¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿2¿Í¡£¤½¤Î¸å¡¢´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡ØOUT¡Ù¤Ç¤âºÆ¤Ó¶â¾ë¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î¸òÎ®¤â¿¼¤¤¡£
¢¡ÉÊÀîÍ´¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»äÉþ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥À¥Ö¥é¥Ó¤ÎÄï´¶²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤º¤Ã¤È´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û