【「to a T」体験版】 配信中

uvulaおよびAnnapurna Interactiveは、5月29日にリリースを予定しているアドベンチャーゲーム「to a T」体験版の配信をSteamにて5月20日に開始した。なお、本作はプレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)向けにリリース予定。

本作は、小さな町で暮らすティーンエイジャー「ティーン」と愛犬との日常を描くナラティブアドベンチャーゲーム。ティーンの身体は“T”の形をしているけれど、学校へ行き、町の人々と交流し、仲間と冒険するなかで、「Tな自分」を受け入れていくことになる。“あなたはそのままで完璧”というメッセージが込められた作品となっている。

今回配信開始されたデモ版では、エピソード1でティーンの日常を体験できるほか、「ティーン」の歯磨きなど、バラエティ豊かなミニゲームも楽しめる。

□「to a T」Steam向け体験版のページ

「to a T」ゲーム概要

本作では、なぜか身体が“T”の形の、13歳のティーンエイジャー「ティーン」が登場。小さな海辺の町に暮らす彼/彼女は、徒歩、電車、そしてお気に入りの一輪車で町を巡り、ユニークな住人たちと出会う。

母親やモフモフの愛犬、意地悪な同級生たち、そして絶品サンドイッチを作るキリンなど、多彩なキャラクターが登場する。ある日、空から降ってきた謎の光に包まれた物体との出会いが、ティーンの運命を変えていく。

【主な特徴】

・エピソード形式の物語:自分の居場所を探し、新たな自分を発見していく数日間の物語。

・多くのミニゲーム:腕を動かして物に触れたり、口を開けてごはんを食べたりといった、ティーン流の動作で色々な日常シーンを体験。

・町を探索:コインを集めたり、絶景スポットを見つけたり、住人たちと自由に交流できるモードも搭載。

・キャラクターカスタマイズ:町の店で服を買ってティーンのファッションを楽しめる。

(C) 2025 uvula LLC, Published by Annapurna Interactive under exclusive license. All rights reserved.