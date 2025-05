物流機器が“現役稼働中の状態で直接見られる！ジャロック「JTTC TOKYO」

ジャロックは、2025年5月23日より物流機器の体験型ショールーム「JTTC TOKYO(JTTC=Jaroc Technical Training Center)」を埼玉県新座市にあるLandport新座へ移転し、新たにグランドオープンします。

ジャロック「JTTC TOKYO」

■JTTC TOKYO概要

名称 : JTTC TOKYO(Jaroc Technical Training Center TOKYO)

所在地 : 〒352-0005 埼玉県新座市中野1丁目13-5(Landport新座2F)

オープン日: 2025年5月23日(金)

開館時間 : 平日10:00〜16:00

見学料 : 無料

見学方法 : 完全予約制(下記の連絡先より事前予約をお願いします)

▼予約方法▼

電話 : 0120-70-3810(平日09:00〜18:00)

WEB予約フォーム: https://www.jaroc.com/about_us/showroom/form

※オープン初日は、多数の来場が見込まれます。

同じ日時に予約が集中した場合、先着順となりますので、予めご了承下さい。

▼アクセス▼

◇電車の場合:東武東上線「みずほ台駅(西口)」から車で約11分

JR武蔵野線「新座駅(北口)」から車で約12分

◇お車の場合:関越自動車道「所沢」IC(上り出口)から車で約7分

※駐車場のスペースが限られます。

車で来場の場合は予約時に必ずご連絡ください。

■JTTC(Jaroc Technical Training Center)とは

“物流業界の風雲児”と呼ばれる同社は、主にE-コマース(通販)用や部品用の倉庫を運営しているお客様の「お困りごと」へ真摯に向き合い、「本当に効果のあるソリューション」を提供することで、トヨタ自動車株式会社やアマゾンジャパン合同会社など、多数の企業から高い評価をいただいています。

JTTC(Jaroc Technical Training Center)は、各ソリューションを実際に見てみたいというお客様の声に応える形でオープンした国内外の最新物流機器を展示した施設です。

オープンした2019年5月より累計でのべ638社1,918名ものお客様に来場いただき、導入後のイメージ把握に貢献してきました。

■現役稼働している物流機器を見学可能な革新的ショールーム

埼玉県新座市にある大型物流センターLandport新座内に移転したことで、Landport新座内で実際に稼働しているジャロックの一部ソリューションについても直接見学いただけるようになりました。

一般的なショールームではデモンストレーションを見学したり試しに触らせてもらったりという体験が中心でしたが、JTTC TOKYOでは出荷される商品とジャロックの各種ソリューションがどのように協働しているのか、倉庫内で実際に働いているスタッフなどを最もリアルな状態で見学できる日本でも珍しい革新的ショールームとなりました。

Landport新座

■主な展示ソリューション

タナTSumU(R)×ハイピックランナー(R)

シャトルランナー(R)

キャリーランナーNEO

リフト&ドライブ

スライダーロール(TM)

ドックコミュニケーションシステム

