ホテル フォレストヒルズ那須のドッグパークにて、ワンちゃんと一緒に楽しめる新しいポニー乗馬体験がスタートしました。

広がる大自然の中で、ポニーに乗りながら爽やかな風を感じる特別なひとときを過ごせます。

ホテル フォレストヒルズ那須 ドッグパーク「ポニー乗馬体験」

開催場所 : ホテル フォレストヒルズ那須 ドッグパーク

受付 : 屋根付きドックラン

料金 : with Dogs clubに入会(入会金年会費0円)で

ドックパーク那須が無料になります。

開催時間 : ホームページまたはInstagramを確認してください。

【ワンちゃんと一緒に乗馬体験】

料金:・ポニーに乗ってお散歩 1,000円

・ポニーに乗って写真撮影 500円

対象:小型犬〜中型犬(体長40cmまで)

【お子様も楽しめるポニー乗馬】

料金:乗馬(引き馬) 1,000円

対象:3歳〜体重30kgまで

ホテル フォレストヒルズ那須のドッグパークにて、ワンちゃんと一緒に楽しめる新しいポニー乗馬体験がスタート!

広がる大自然の中で、ポニーに乗りながら爽やかな風を感じる特別なひとときを過ごせます。

また、自身のスマートフォンやカメラで写真撮影ができるため、愛犬とのかけがえのない思い出をしっかりと残すことができます。

愛犬と一緒に大自然を駆ける特別な体験が楽しめます☆

【入場料無料!のイベントでポニーに会える】

こちらのポニーがwith Dogs club(ウィズドックスクラブ)が開催する那須ガーデンアウトレットイベント【Happy!ワン Daysフェスタ】で会うことができちゃいます!

ワンちゃんグッズ販売やわんちゃんとのゲームもたくさんあるので愛犬たちを連れて遊びに出かけてみては?

開催日程:2025年5月31日(土)、6月1日(日)、6月7日(土)、6月8日(日)

開催時間:9:00〜16:00

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 愛犬と一緒に大自然を駆ける特別な体験が楽しめる!ホテル フォレストヒルズ那須 ドッグパーク「ポニー乗馬体験」 appeared first on Dtimes.