TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¹¾Æ£ÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤¬¡Ö¥³¥á¤ÏÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿ÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢¤±¤µ¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ë¼­É½¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¸åÇ¤¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¡¦Á°ÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£

¹¾Æ£Âó ÇÀ¿åÂç¿Ã
¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡¢ÀÐÇËÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¼­É½¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¡¢¹ñÌ±¤Î³§ÍÍÊý¤¬¥³¥á¤Î¹âÆ­¤ËÂçÊÑ¤´¶ìÏ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢½ê´É¤ÎÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¶Ë¤á¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï²þ¤á¤Æ¹ñÌ±¤Î³§ÍÍÊý¤Ë¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×

¹¾Æ£ÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ï¤±¤µ¡¢´±Å¡¤òË¬¤ì¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ë¼­É½¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¹¾Æ£»á¤Ï¹Ö±é¤Ç¡¢¡Ö¥³¥á¤ÏÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£Çä¤ë¤Û¤É¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤¹¤ëÃæ¡¢¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

»ö¼Â¾å¤Î¹¹Å³¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î³ÕÎ½¤¬Ç¤´üÃæ¤Ë¼­Ç¤¤¹¤ë¤Î¤ÏÀ¯¸¢È¯Â­¸å½é¤á¤Æ¤Ç¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¸åÇ¤¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¡¦Á°ÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£