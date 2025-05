大人気｢サンリオキャラクターズ ステンドグラスアンブレラ｣の新デザインが登場♡

2025年5月20日にジェイズプランニングより発売される大人気のシリーズ『サンリオキャラクターズステンドグラスアンブレラ』の第2弾として、新デザインに「ハローキティ」「シナモロール」を販売開始いたします。ステンドグラス風のアートが幻想的な、雨の日も気分が上がるアンブレラ。少しでも気になる方は、ぜひ最後までご覧ください。

サンリオキャラクターズステンドグラスアンブレラ

価格:2,178円(税込)

本シリーズは、ステンドグラスのような透明感と華やかさを兼ね備えたデザインがポイントのビニール傘。

今回、新しく登場する2モデルでは、それぞれ『ハローキティ』と『シナモロール』を幻想的なステンドグラス風アートで表現。

サンリオデザインの詳細

ハローキティ

©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661118

キティとタイニーチャムの、花々に囲まれたティータイムのひとときをデザインした、華やかでロマンティックなイラスト。

花やリボンのモチーフが、かれんで上品な雰囲気を楽しめます。

シナモロール

魔法のステッキを手にしたシナモンと、幻想的な馬車に揺られるミルクがデザインされた、夢があふれるファンタジックなイラスト。

ステンドグラス風の繊細な透明感とモチーフが、幻想的で心がときめく世界を楽しめます。

傘を広げると、光を透かして浮かび上がるキャラクターたちが、まるで、本物のステンドグラスのようにきらめき、日常の風景に魔法のような華やかさを添えます。

持ち手にはクリア素材を使用。

バイアステープで縁をとった生地が、上品で洗練された印象を演出。

傘骨は丈夫で軽量なグラスファイバー骨で、デザイン性だけでなく、使いやすさも備わっています。

気分をさりげなく上向きにしてくれる、コーディネートの一部としても取り入れられる傘です。

そのほかにも『ステンドグラス風傘 アンシャンテ』や、ディズニープリンセスをステンドグラス風にデザインした『ディズニー ステンドグラスアンブレラ』が大好評で発売中です。

発売日:2025年5月20日

梅雨に入る前にチェック♪

今回は「サンリオキャラクターズ ステンドグラスアンブレラ」の第2弾ハローキティ&シナモロールデザインについて紹介しました。

ステンドグラス風のアートが楽しめる傘は、雨の日のどんよりとした気持ちも前向きにしてくれる幻想的なアイテム。

少しでも気になる方は、ぜひこの機会にチェックしてみてくださいね。