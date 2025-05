29年ぶりの珍事…今年はカリフォルニア州とテキサス州以外のチームがウェスト決勝で激突

NBAでは2019年のトロント・ラプターズ優勝から、毎年新たなチャンピオンチームが誕生している。「NBAプレーオフ2025」で前年王者ボストン・セルティックスがカンファレンス・セミファイナルで敗退したことで、NBA史上初となる7年連続で新たなチームが王座を獲得することとなる。

5月21日(現地時間20日)から幕を開けるウェスタン・カンファレンス・ファイナルでは、オクラホマシティ・サンダーとミネソタ・ティンバーウルブズが激突。群雄割拠が続くNBAにおいて、今年のウェストのカンファレンス決勝はそれを象徴するかのような組み合わせとなった。

今年ウェストでNBAファイナル進出をかけて戦うサンダーの本拠地はオクラホマ州オクラホマシティで、ウルブズの本拠地はミネソタ州ミネアポリス。『Yahoo! Sports』によると、カリフォルニア州とテキサス州に本拠地を置いていない2チームがウェスト決勝で対戦するのはなんと1996年以来初だという。

1996年のウェスト決勝はサンダーの前身シアトル・スーパーソニックスがユタ・ジャズ相手に4勝3敗で制してファイナルへ進出。だが翌1997年から2024年まで、毎年カリフォルニア州またはテキサス州を本拠地とするチームが勝ち上がってきた。

カリフォルニア州を本拠地に置くのは2020年王者のロサンゼルス・レイカーズ、2021年にカンファレンス決勝へ駒を進めたロサンゼルス・クリッパーズ、2022年の覇者ゴールデンステイト・ウォリアーズ、2002年にウェスト決勝進出を果たしたサクラメント・キングスの4チーム。

一方のテキサス州では5度のリーグ制覇を誇るサンアントニオ・スパーズ、昨年ウェストを制したダラス・マーベリックス、2010年代にウェスト決勝へ2度勝ち進んだヒューストン・ロケッツが本拠地としている。

今年ウェストを制して頂上決戦へ勝ち上がるのはシェイ・ギルジャス・アレクサンダー率いるサンダーか、それともアンソニー・エドワーズ擁するウルブズか。レギュラーシーズンの直接対決は2勝2敗の五分だけに、激しいシリーズが展開されることになりそうだ。

