大人気パペットキャラクター「スンスン」が、ついに地上波に登場!

『パペットスンスン』の完全新作ショートムービーが、2025年7月2日(水)よりフジテレビ「めざましテレビ」内にて毎週水曜日に放送開始されます!

SNS総フォロワー数200万人を誇る注目のパペット作品が、朝のひとときに癒しを届けます☆

『パペットスンスン』

放送開始日:2025年7月2日(水)

放送時間:毎週水曜7時40分ごろ

放送番組:フジテレビ「めざましテレビ」内

『パペットスンスン』は、青い毛をした6才の男の子パペット「スンスン」と、親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」らが暮らす“パペットの国〈トゥーホック〉”を舞台に、ふんわりとした日常を描く完全新作ショートムービーです。

スンスンの感性豊かな世界観を通して、大人も子どもも心癒される作品として展開されます。

新作では、初公開となる「スンスンとノンノンの秘密基地」や「キャベツ畑」などの新たな舞台も登場します☆

スタッフ情報

原作:パペットスンスン

プロデューサー:佐藤帆奈美、小橋美友、菅原花

監督:青松拓馬

制作プロダクション:CHOCOLATE Inc.

クレジット表記:©PUPPET SUNSUN/PS committee

スンスンのコメント

ふわあ、(スタジオセットが)白とオレンジだねっ!

ぼくはトゥーホックに住むパペットですっ。歳は6才で、好きな数字は2ですっ。誕生日が2月2日だからですっ。

パンっ。(特に好きなものは)コッペパン!

はじめまして、スンスンですっ。よろしくお願いしますっ!

フジテレビ「めざましテレビ」チーフプロデューサー・高橋龍平氏のコメント



SNS総フォロワー数200万人、ダンスをマネした動画は計1,000万超再生、ポップアップショップは大行列、さらには企業コラボも次々と話題に。いま若い世代を中心に爆発的に人気が拡大しているスンスンが、7月から「めざましテレビ」に仲間入りしてくれることが決定いたしました。

青いモフモフのからだを揺らす様子に、井上キャスターをはじめ、出演者・スタッフは完全にとりこに…。さらには、「めざましテレビ」のキャラクター・めざましくんとも早速意気投合したようで、2人で楽しそうにおしゃべりをしていました。

ゆるっとほのぼの系のスンスンの日常をお見せするショートムービーは、毎週水曜7時40分頃から放送予定です。視聴者の皆様、朝の忙しい時間帯かと思いますが、一瞬の“癒やしタイム”として次第にクセになっていくはずです。ぜひご覧ください。

パペットの国〈トゥーホック〉のふしぎな世界と、スンスンたちのふんわりした日常が描かれる『パペットスンスン』。

朝の癒しタイムにぴったりなショートムービー『パペットスンスン』の紹介でした。

©PUPPET SUNSUN/PS committee

