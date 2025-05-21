２０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６２．５６ドル（－０．１３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２８４．６ドル（＋５１．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２９８．０セント（＋６６．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４６．００セント（＋１７．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５４．５０セント（＋７．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０５３．００セント（＋２．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９８．１８（＋１．９７）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６２．５６ドル（－０．１３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２８４．６ドル（＋５１．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２９８．０セント（＋６６．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４６．００セント（＋１７．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５４．５０セント（＋７．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０５３．００セント（＋２．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９８．１８（＋１．９７）
出所：MINKABU PRESS