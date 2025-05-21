°¦ÃÎ¡¾´ôÉì¤Ä¤Ê¤°¡Ö¿·¤¿¤Ê¶¶¡×24Æü³«ÄÌ¡ª ¥³¥¹¥È¥³¤ä¹âÂ®IC¡¦¿·´´Àþ¤¬¶á¤¯¤Ê¤ë!?
°¦ÃÎ¡¦´ôÉì¤Î¸©¶¤òÎ®¤ì¤ëÌÚÁ¾Àî¤Ç·úÀß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¸©Æ»±©Åç°ðÂôÀþ¡Ö¿·Ç»ÈøÂç¶¶¡×¤¬¡¢24Æü¤Ë³«ÄÌ¤·¤Þ¤¹¡£
°ìµÜ¡Á±©Åç´Ö¤Ë¿·¤·¤¤¶¶
¡¡°¦ÃÎ¡¦´ôÉì¤Î¸©¶¤òÎ®¤ì¤ëÌÚÁ¾Àî¤Ç·úÀß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¸©Æ»±©Åç°ðÂôÀþ¡Ö¿·Ç»ÈøÂç¶¶¡×¤¬¡¢2025Ç¯5·î24Æü15»þ¤Ë³«ÄÌ¤·¤Þ¤¹¡£
·úÀßÃæ¤Î¿·Ç»ÈøÂç¶¶¡Ê²èÁü¡§°ìµÜ»Ô¡Ë¡£
¡¡¶¶¤Ï¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤äÌ¾¿À¹âÂ®¤ÎÌÚÁ¾Àî¶¶ÎÂ¤«¤é1km¤Û¤É²¼Î®¤Î½ê¤Ë²Í¤«¤ê¡¢°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô¤È´ôÉì¸©±©Åç»Ô¤ò·ë¤Ó¤Þ¤¹¡£Î¾Â¦¤Î¥¢¥¯¥»¥¹Æ»Ï©¤Ï¤¹¤Ç¤Ë³«ÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¶¤¬³«ÄÌ¤·¤¿¸å¤Ï¸©Æ»±©Åç°ðÂôÀþ¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·Ç»ÈøÂç¶¶¤ÎÄ¹¤µ¤Ï759m¡¢¶¶¤ò´Þ¤à³«ÄÌ¶è´Ö¤Î±äÄ¹¤Ï1556m¤Ç¤¹¡£¿·´´Àþ¤ÎËÌÂ¦¤Ë²Í¤«¤ëÇ»ÈøÂç¶¶¡Ê°ìµÜ»Ô¡Á±©Åç»Ô¡Ë¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹Åª¤Ê°ÌÃÖÉÕ¤±¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±¶¶¤Îº®»¨´ËÏÂ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¡¢´ûÂ¸¤ÎÇ»ÈøÂç¶¶¤Ï°ìµÜ»Ô¤«¤é´ôÉì¸©Âç³À»Ô¤Þ¤Ç¤òÅìÀ¾¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¸©Æ»¤Î¶¶¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó³«ÄÌ¤¹¤ë¿·Ç»ÈøÂç¶¶¤Î´ôÉìÂ¦¤Ï±©Åç»ÔÆâ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤óÅÓÀÚ¤ì¤Þ¤¹¡£·×²è¤Ç¤ÏÄ¹ÎÉÀî¤ÎÂçé®Âç¶¶¡¢Í¬ÈåÀî¤ÎÊ¡Â«Âç¶¶¤ò·Ð¤ÆÂç³À»ÔÆâ¤Þ¤ÇÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢±©Åç»ÔÆâ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ç»ÈøÂç¶¶¤«¤é±©Åç»Ô³¹¤ò·ë¤Ö¥ë¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¡¢ÆîÂ¦¤«¤éÊÌ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¡¢Ì¾¿À¤Î´ôÉì±©ÅçIC¤ä¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¥³¥¹¥È¥³¥Û¡¼¥ë¥»¡¼¥ë´ôÉì±©ÅçÁÒ¸ËÅ¹¡¢¿·´´Àþ¤Î´ôÉì±©Åç±Ø¤Ê¤É¤Ø¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¿·Ç»ÈøÂç¶¶¤è¤ê1km¤Û¤É²¼Î®¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃæÌî¤ÎÅÏ¤·¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°¦ÃÎ¸©±Ä¤ÎÅÏ¤·Á¥¤¬ÌµÎÁ±¿¹Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÚÁ¾Àî¤ÇÍ£°ì»Ä¤Ã¤¿ÅÏ¤·Á¥¤Ç¡¢¸©Æ»±©Åç°ðÂôÀþ¤Î°ìÉô¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·Ç»ÈøÂç¶¶¤Î³«ÄÌ¤ÇÂ¸Â³¤Î´íµ¡¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
»ûÅÄ²°,
ÀÅ²¬,
¿À»ö,
²£ÉÍ,
ºë¶Ì,
¿ÀÆàÀî,
Ê©ÃÅ