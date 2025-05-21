8:00 クリーブランド連銀総裁、サンフランシスコ連銀総裁、アトランタ連銀主催イベント出席（質疑応答あり）

15:00 石破首相と野党3党の党首による党首討論

16:00 日銀債券市場参加者会合（バイサイドグループ）

16:15 訪日外客数（4月）

17:00 デギンドスECB副総裁、ECB金融安定報告発表

19:00 センテノ・ポルトガル中銀総裁、ポルトガル中銀金融安定報告発表

23:30 米週間原油在庫統計

22日1:00 レーンECBチーフエコノミスト、元英中銀委員テンレイロ氏、イベント「マイナス金利と金融政策の影響」出席

1:15 ボウマンFRB理事、バーキン・リッチモンド連銀総裁「Fed Listens」イベント出席

2:00 米20年債入札（160億ドル）

2:30 エスクリバ・スペイン中銀総裁、イベント講演



EUアフリカ連合閣僚会議「経済安全保障と欧州経済領域（EEA）」

FRB年次金融市場会議（フロリダ、～22日）

G7財務相中銀総裁会議（カナダ、～23日）G7に合わせて日米財務相会談実施



※英国生産者物価指数の公表一時中止、夏に再開予定



※予定は変更することがあります

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