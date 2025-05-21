Â¹¤È¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¡¦Ä¹Þ¼¹ä¡Ê68¡Ë¡Ö¼«²ÈÍÑ¥¸¥§¥Ã¥È¤òÇã¤Ã¤¿¡ª¡ª¡×¶Ã¤¤ÎÊó¹ð¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥·¥Ó¥ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÄ¹Þ¼¹ä¡Ê68¡Ë¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¶Ã¤¤ÎÊó¹ð¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¼«²ÈÍÑ¥¸¥§¥Ã¥È¤òÇã¤Ã¤¿¡ª¡ª¡×¶Ã¤¤ÎÊó¹ð&Â¹¤È¤Î£²S
¡¡Instagram¤Ç¤Ï¡¢Â¹Ì¼¤ÎLala¤Á¤ã¤ó¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦»Ñ¤ä¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇÊú¤Ã¤³¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤²ÈÂ²¤È¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÄ¹Þ¼¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹âµé³°¼Ö¤Î¥Ï¥Þ¡¼¤Ë¹ø¤«¤±¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢¥Ï¡¼¥ì¡¼¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö³Ê¹¥ÎÉ²á¤®¤ÎÄ¹Þ¼¹ä¤µ¤ó¤ËÀÎ¤«¤éÆ´¤ì¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö²¿¤Ç¤â»÷¹ç¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡19Æü¤Ï¡¢¡Ö¼«²ÈÍÑ¥¸¥§¥Ã¥È¤òÇã¤Ã¤¿¡ª¡ª¡×¤È¡¢¶Ã¤¤ÎÊó¹ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤ÆÏÓ¤òÁÈ¤à¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤¢¤È¡Ö¤¦¤½¤À¤è¾Ð¡×¤È¡¢¾éÃÌ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤½¤«¡¼¤¤¡ª¸½¼ÂÅª¤Ë²ÄÇ½¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÜµ¤¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡ª¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¥Þ¥¸Çã¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡ª¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤ËÇã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë