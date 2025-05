ジミーチュウが黎明期の名作シューズ8型を復刻、ブランド創立30周年を記念

「ジミー チュウ(JIMMY CHOO)」が、2026年に迎えるブランド創立30周年を記念して「THE ARCHIVE: 1997-2001」コレクションを発売した。ジミー チュウ公式オンラインストアで取り扱っている。

同コレクションでは、1997年から2001年にかけて発売したブランドの名作アーカイヴを復刻。ミントヌバッグ素材を採用した「ザ・スライド(THE SLIDE)」(11万6600円)、1997年のジミー チュウ初のコレクションで登場した「ザ・ストラッピー(The Strappy) 」(12万9800円)、ヒョウ柄を落とし込んだ「ザ・レオ (THE LEO)」(12万9800円)、1998年に登場した「72318」(14万9600円)、スネークプリントレザーにドット柄をデザインした「ザ・ボウ (THE BOW)」(14万9600円)、「ザ・フラワー (The Flower)」(19万2500円)、2000年代初期のY2Kトレンドからインスピレーションを得て製作した「ザ・トング(The Thong)」(22万7700円)、「ザ・ブーツ(THE BOOT)」(26万2900円)といった8型をラインナップしている。

