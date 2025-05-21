日経225先物テクニカルポイント（21日夜間取引終了時点）
21日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比60円高の3万7590円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40507.98円 ボリンジャーバンド3σ
39068.66円 ボリンジャーバンド2σ
37965.00円 一目均衡表・転換線
37812.40円 200日移動平均
37629.33円 ボリンジャーバンド1σ
37598.00円 5日移動平均
37590.00円 21日夜間取引終値
37529.49円 20日日経平均株価現物終値
36916.53円 75日移動平均
36190.00円 25日移動平均
35630.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
35630.00円 一目均衡表・基準線
34750.67円 ボリンジャーバンド-1σ
33945.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
33311.34円 ボリンジャーバンド2σ
31872.02円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40507.98円 ボリンジャーバンド3σ
39068.66円 ボリンジャーバンド2σ
37965.00円 一目均衡表・転換線
37812.40円 200日移動平均
37629.33円 ボリンジャーバンド1σ
37598.00円 5日移動平均
37590.00円 21日夜間取引終値
37529.49円 20日日経平均株価現物終値
36916.53円 75日移動平均
36190.00円 25日移動平均
35630.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
35630.00円 一目均衡表・基準線
34750.67円 ボリンジャーバンド-1σ
33945.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
33311.34円 ボリンジャーバンド2σ
31872.02円 ボリンジャーバンド3σ
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