　21日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比60円高の3万7590円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40507.98円　　ボリンジャーバンド3σ
39068.66円　　ボリンジャーバンド2σ
37965.00円　　一目均衡表・転換線
37812.40円　　200日移動平均
37629.33円　　ボリンジャーバンド1σ
37598.00円　　5日移動平均
37590.00円　　21日夜間取引終値
37529.49円　　20日日経平均株価現物終値
36916.53円　　75日移動平均
36190.00円　　25日移動平均
35630.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
35630.00円　　一目均衡表・基準線
34750.67円　　ボリンジャーバンド-1σ
33945.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
33311.34円　　ボリンジャーバンド2σ
31872.02円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース