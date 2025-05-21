µûÍë¥Ð¥Ã¥È¤Î²¸·Ã¤È²ÝÂê¡¡¸ÅÅÄÆØÌé»á¤ÏÆ³Æþ´¿·Þ¤â¡ÄÊá¼êÌÜÀþ¤Ç¸«È´¤¯¡È¹¶Î¬Ë¡¡É
¥È¥ë¥Ô¡¼¥É¥Ð¥Ã¥È¤Ï¡Ö¿Ä¤ËÅö¤¿¤ë²ÄÇ½À¤ÏÁý¤¨¤ë¡×
¡ÈµûÍë¥Ð¥Ã¥È¡É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡½¡½¡£¸ÅÅÄÆØÌé»á¤¬Full-Count¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÏÃÂê¤Î¡Ö¥È¥ë¥Ô¡¼¥É¡ÊµûÍë¡Ë¥Ð¥Ã¥È¡×¤¬Ìîµå³¦¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¡È±Æ¶Á¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÎµûÍë¥Ð¥Ã¥È¤Ø¤Î¡ÈÅ¬À¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÀ¤¤ÉôÊ¬¤¬½¾Íè¤Î¥Ð¥Ã¥È¤è¤ê¿¿¤óÃæ¤Ë´ó¤»¤Æ¤¢¤ê¡Ö½Å¿´¤¬2¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¼êÁ°¡Ê¥°¥ê¥Ã¥×´ó¤ê¡Ë¤Ë¤¢¤ë¡£¿Ä¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë7¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¤Î¤è¤¯Èô¤ÖÉôÊ¬¤â¼êÁ°¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£½Å¿´¤¬¼êÁ°¤Ë¤¢¤ëÊ¬¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ï¿¶¤êÈ´¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡Ö¿Ä¤ËÅö¤¿¤ë³ÎÎ¨¤ÏÁý¤¨¤ë¡×¤ÈÍøÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£ÂÇ¼Ô¤¬ËÞÂÇ¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤ÎÀèÃ¼¤ËÅö¤¿¤ë¤«¡¢µÍ¤Þ¤é¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤±¤Ë¡ÈµÍ¤Þ¤ê¥¢¥¦¥È¡É¤¬Â¿¤¤ÂÇ¼Ô¤¬µûÍë¥Ð¥Ã¥È¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÈô¤Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Íý¶þ¤È¤·¤Æ¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸ÎÏ¤¬²Ã¤ï¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Æ¥³¤Î¸¶Íý¤Ç½Å¿´¤¬±ó¤¤Êý¤¬±ó¿´ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÉ¬¤º±ó¤¯¤ËÈô¤Ó¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢µûÍë¥Ð¥Ã¥È¤Ï¿¶¤êÈ´¤¤ä¤¹¤¯¤Æ¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯¤é¤¤Èô¤Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Â®¤¤µå¤äÆâ³Ñµå¤Î¤µ¤Ð¤¤ËÍ¸ú¤È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¸ÅÅÄ»á¤Ï¡ÖÇ¯ÎðÅª¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢µå¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¬»È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÎÄÌ»»367ËÜÎÝÂÇ¤ò¸Ø¤ë37ºÐ¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥·¥å¥ß¥Ã¥ÈÆâÌî¼ê¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÎã¤òµó¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖGET SPORTS¡×¡ÊËè½µÆüÍË¿¼Ìë1»þ55Ê¬¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤Ç¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤È¸½ÂåÌîµå¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿²ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÇ¼Ô¤Ï¡Ø¤³¤¤¤Ä¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÂÇ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤³¤Î¥Ð¥Ã¥È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È¡£Â¿Ê¬¡¢ÊÑ²½µå¹¶¤á¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊá¼êÌÜÀþ¤Ç¡ÈµûÍë¹¶Î¬¥¤¥á¡¼¥¸¡É¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÍè¤ÏÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤è¤ê¤â¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¥Ò¥Ã¥¿¡¼¸þ¤¤À¤È¤¤¤¦µûÍë¥Ð¥Ã¥È¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÎÅ¬À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈà¤Ï¹ç¤¦¡¢¹ç¤ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Î¾Êý¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µ»½Ñ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ÞÌîµå³¦¤Ç¤âÆ³Æþ¡ÖÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×
¡¡µå³¦¤ÎµûÍë¥Ð¥Ã¥ÈÆ³Æþ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Öµ¬ÄêÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤É¤ó¤Ê·Á¾õ¤Ç¤â»È¤¨¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥¿¥¤¥«¥Ã¥Ö·¿¤Ê¤ó¤Æ¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Áª¼ê¤¬¹ç¤¦¤È»×¤¨¤Ð¤¼¤Ò¥È¥é¥¤¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ÀÆð¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ÞÌîµå³¦¤Ç¤âÆ³Æþ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¿·Ê¼´ï¡£¹â¹»Ìîµå¤Ç¤â»ÈÍÑÁª¼ê¤ÏÃíÌÜ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£¡Ö½¾Íè¤Î·Á¤È¤É¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¸Ä¿Íº¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Ìîµå³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£µå³¦È¯Å¸¤Ø¸þ¤±¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë