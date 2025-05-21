¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡ß»³ÅÄ°ÉÆà¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×W¼ç±é·èÄê ¥Ô¥å¥¢¡õ°ÇÆþ¤ê¸ò¤¸¤ë¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü²ò¶Ø
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/21¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÄ¹Èø¸¬ÅÎ¤È½÷Í¥¤Î»³ÅÄ°ÉÆà¤¬¡¢10·î24Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡Ù¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¹Èø¸¬ÅÎ¡õ»³ÅÄ°ÉÆà¡¢¸«¤Ä¤á¹ç¤¤µÞÀÜ¶á
4·î17Æü¡¢ËÜºî¸ø³«·èÄê¤È¼ç±é¾ðÊó¤ÏÉú¤»¤Ä¤ÄW¼ç±é¥¥ã¥¹¥È¤ÎÀ¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤ÎÈ¯É½°Ê¹ß¡Ö¼ç±é¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤ÈSNS¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤ÊÍ½ÁÛ¤¬²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤¿ËÜºî¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆW¼ç±é¾ðÊó¤ò²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£Æâµ¤¤ÊÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦µÜÎæË¾¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹Èø¡£2024Ç¯¡¢½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ2025Ç¯¤À¤±¤Ç¤â¡Ø¼¼Ä®ÌµÍê¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¡Ø¤ª¤¤¤·¤¯¤Æµã¤¯¤È¤¡Ù¤Ç¤Î·à¾ìÍÑ±Ç²è½é¼ç±é¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Î¸ø³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¹Èø¤Ï¡¢¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤òÈò¤±¡¢¤¢¤¨¤ÆÂ¾¿Í¤È¿¼¤¤´Ø·¸¤òËÂ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¹â¹»À¸¡¦µÜÎæ¤òÅù¿ÈÂç¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤Ê±éµ»¤ÇÉ½¸½¡£¸«¤ë¼Ô¤Î¶¦´¶¤ÈË×Æþ´¶¤ò°ì¼ê¤ËÃ´¤¦¡£¤½¤ó¤ÊµÜÎæ¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢½éÎø¤ËÍî¤Á¡¢Èà¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë´ó²Ï·Ê¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï»³ÅÄ¡£Âè48²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÍ¥½¨½õ±é½÷Í¥¾Þ¡¦¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ÎW¼õ¾Þ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢±éµ»ÎÏ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÈà½÷¤¬±é¤¸¤ë·Ê¤Ï¡¢³Ø¹»Ãæ¤ÎÃ¯¤«¤é¤â¹¥¤«¤ì¤ë¿Íµ¤¼Ô¡£¤·¤«¤·¡¢¼þ°Ï¤ÇÆ±µéÀ¸¤ÎÉÔ¿³»à¤¬Â³È¯¤·¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÇ´é¤ÈÈëÌ©¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·¡Ä¤È¤¤¤¦ÆóÌÌÀ¤Î¤¢¤ëÌòÊÁ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤¬»³ÅÄ¤Ëµá¤á¤ëÌòÊÁ¤È¸À¤¨¤ë¡£
2¿Í¤Î¶¦±é¤Ï¡¢Amazon¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±Ç²è¡ØHOMESTAY¡Ù¡Ê2022¡Ë°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢·à¾ìÍÑ±Ç²è¤Ç¤Î¶¦±é¤ÏËÜºî¤¬½é¡£ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¹Èø¤Ï¡ÖÎø¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤É¤ì¤À¤±¿Í¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢»³ÅÄ¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ó²Ï·Ê¤¬»³ÅÄ¤µ¤ó¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¤¹¤°¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼Çµï¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£»³ÅÄ¤â¤Þ¤¿¡ÖÄ¹Èø¸¬ÅÎ¤µ¤ó¤È¤âºÆ¤Ó¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤É¤³¤«´í¤¦¤µ¤Î¤¢¤ë2¿Í¤Î´Ø·¸À¤ò¤·¤Ã¤«¤êÃµ¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¡×¤ÈÄ¹Èø¤Ë¿®Íê¤ò´ó¤»¡¢¼«¿È¤ÎÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·Ê¤ò¤É¤¦É½¸½¤·¤è¤¦¤«¡¢Èà½÷¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¡¢³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¤â³Ú¤·¤¯±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¸¶ºî¼Ô¤Î¼ÐÀþÆ²Íµª¤ÏÄ¹Èø¤È»³ÅÄ¤Î2¿Í¤¬Ì¥¤»¤ë±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆñ¤·¤¤Ìò¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ç±é¤Î¤ª2¿Í¤Ë¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö³§¤µ¤ó¤¬¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄ¹Èø¤¬¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡È¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê»¤»¤Æ¡¢ËÜÊÔ±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤â²ò¶Ø¡£¡Ö»ä¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¤É¤ó¤Ê»ä¤Ç¤â¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦µÜÎæ¤È·Ê¤Î½éÎø¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¡£¼«Å¾¼Ö¤ÇÊÂ¤ó¤Ç²¼¹»¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¿åÂ²´Û¥Ç¡¼¥È¡¢¤ª¤ó¤Ö¥·¡¼¥ó¤Ê¤ÉâÁ¤¤¤Ð¤«¤ê¤ÎÎø¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢ËÜºî¤Î¥«¥®¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤«¤é¾Ã¤·¥´¥à¤ò¤â¤é¤¦¤ÈÎ¾ÁÛ¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ëº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢±ÇÁü¤Ï°ìÅ¾¡¢ÇÈ´Ö¤ËÉâ¤«¤Ö¿å»àÂÎ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ·¯¤Ï¡¢¿Í»¦¤·¤Ê¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥í¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÀöÇ¾¡×¡ÖÆ±µéÀ¸¤ÎÉÔ¿³»à¡×¡Öµ¿ÏÇ¡×¡Ö¼è¤êÄ´¤Ù¡×¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ã±¸ì¤¬°ìµ¤¤ËÊÂ¤Ó¡¢²èÌÌ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÉÔ²º¤µ¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢µÜÎæ¤È·Ê¤Î¥«¥Ã¥È¤ËÌá¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¶²¤í¤·¤¤¥Ò¥ß¥Ä¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë·Ê¤ÏµÜÎæ¤Î¿°¤Ë¤½¤Ã¤È»Ø¤òÅº¤¨¤ë¡£¡Ö¤¿¤È¤¨À¤³¦¤¬¼Ï¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ËÍ¤Ï¡¢·¯¤¬¹¥¤¤À¡×¤È¤¤¤¦µÜÎæ¤ÎÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤½ã¿è¤Ê»×¤¤¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë2¿Í¤À¤±¤ÎÎø¤Î·ëËö¤È¤Ï¡©
»ñÀ¸Æ²¤äANNA SUI¤Ê¤É¤Î¹¹ð¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¹â³ÀÈþ·î»á¤Ë¤è¤ë¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤«¤é¹¹ð¤Þ¤ÇÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ºÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÆ°¤¹¤ëPhotographer ¡¦¥Õ¥¸¥¤¥»¥¤¥ä»á¤Ë¤è¤ë¥¹¥Á¥ë»£±Æ¤Î¤â¤È¡¢¤¿¤À¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹ËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆóÌÌÀ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬À©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
Æâµ¤¤ÊµÜÎæ¤ÈÃ¯¤«¤é¤â¹¥¤«¤ì¤ë¿Íµ¤¼Ô¡¦·Ê¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢½éÎø¤ò¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¸ò¤ï¤¹ÌóÂ«¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê»ä¤Ç¤â¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×¡£Îø¤Î³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê·Ê¤Î¾Ð´é¤«¤é¡¢½é¡¹¤·¤¯¤ÆÉÔ´ïÍÑ¡¢¤Ç¤â°ìÅÓ¤Ê½éÎø¤Î¹ÔÊý¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëº¸Â¦¤ÎSide¡§¥Ô¥å¥¢¡£¤½¤ó¤Ê¹¬¤»¤Ê2¿Í¤Î¼þ°Ï¤ÇÂ³È¯¤¹¤ëÆ±µéÀ¸¤ÎÉÔ¿³»à¡£¤ä¤¬¤ÆµÜÎæ¤Ï¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ·¯¤Ï¡¢¿Í¤ò»¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤ò·Ê¤ËÊú¤¡¢¤³¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï½ù¡¹¤ËÅ¾Ä´¤·»Ï¤á¤ë¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë±¦Â¦¤ÎSide¡§¶²ÉÝ¤«¤é¤Ï¤½¤ó¤Ê¥¾¥¯¥¾¥¯´¶¤¬Þú¤à¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤Ê°Ç¤òÊú¤¨¤¿¹â¹»À¸2¿Í¤Î¡¢½ã¿è¤ÊÎø¤¬·Þ¤¨¤ë·ëËö¤È¤Ï¡©
¸¶ºî¤Ï¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÈÎø°¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë²£ÃÇ¤¹¤ë½Ó±Ñºî²È¡¦¼ÐÀþÆ²Íµª»á¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡ØÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡Ù¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ï¡¼¥¯¥¹Ê¸¸Ë¡¿KADOKAWA´©¡Ë¡£2020Ç¯3·îËö¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢TikTok¤Î½ñÀÒ·Ï¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¾Ò²ðÆ°²è¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤¬200Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ëÈ¿¶Á¤òµÏ¿¤·¡¢30²ó¤òÄ¶¤¨¤ë½ÅÈÇ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ëÏÃÂêºî¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¾×·â¤ÎÎø°¦¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£¶½¹Ô¼ýÆþ13²¯±ß¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¡Ù¤ÇÂè46²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿×¢ÌÚÎ´°ì´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ê¡¢Æâµ¤¤ÊÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦µÜÎæ¤È¥¯¥é¥¹¤Î¿Íµ¤¼Ô¡¦·Ê¤Î2¿Í¤Ë¤è¤ëÉÔ´ïÍÑ¤Ç°ìÅÓ¤Ê½éÎø¤ò¼´¤Ë¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÉÔ¿³»à¤äÎø¿Í¤Ø¤Î¶²¤í¤·¤¤µ¿ÏÇ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë¡È¤³¤Î½©¡¢ºÇ¤â¥Ô¥å¥¢¤Ç»É·ãÅª¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¤È¤·¤Æº£½©¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
³§¤µ¤ó¤Ï¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡Ù¤Ï³§¤µ¤ó¤¬¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îø¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤É¤ì¤À¤±¿Í¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£×¢ÌÚ´ÆÆÄ¤È½é¤á¤Æ¤´°ì½ï¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢×¢ÌÚ´ÆÆÄ¤«¤é°î¤ì½Ð¤ëÍ¥¤·¤¤¥ª¡¼¥é¤Ç¸½¾ì¤âÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¡ª×¢ÌÚ´ÆÆÄ¤ò´¶¤¸¤ë±é½Ð¤ä»£±ÆÊýË¡¤â³Ú¤·¤Þ¤»¤ÆÄº¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»³ÅÄ¤µ¤ó¤È¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î¶¦±é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´ó²Ï·Ê¤¬»³ÅÄ¤µ¤ó¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¤¹¤°¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼Çµï¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¤ËÃíÌÜ¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò¸«¤Æ¡¢Îø¤Ë»ê¤ëÉÂ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¬¤¢¤ê¿Í¤Î¤³¤È¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ë¡¢¤È¼þ°Ï¤ËÉ¾¤µ¤ì¤ë·Ê¤ò¤É¤¦É½¸½¤·¤è¤¦¤«¡¢Èà½÷¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¡¢³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¤â³Ú¤·¤¯±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Èø¸¬ÅÎ¤µ¤ó¤È¤âºÆ¤Ó¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤É¤³¤«´í¤¦¤µ¤Î¤¢¤ë2¿Í¤Î´Ø·¸À¤ò¤·¤Ã¤«¤êÃµ¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£×¢ÌÚ´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¤Î¤â¤Èº£¤Þ¤Ç¤ËÌµ¤¤¤è¤¦¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¹Èø¸¬ÅÎ¡õ»³ÅÄ°ÉÆà¡¢¸«¤Ä¤á¹ç¤¤µÞÀÜ¶á
¢¡Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡õ»³ÅÄ°ÉÆà¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×W¼ç±é¤Ë·èÄê
4·î17Æü¡¢ËÜºî¸ø³«·èÄê¤È¼ç±é¾ðÊó¤ÏÉú¤»¤Ä¤ÄW¼ç±é¥¥ã¥¹¥È¤ÎÀ¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤ÎÈ¯É½°Ê¹ß¡Ö¼ç±é¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤ÈSNS¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤ÊÍ½ÁÛ¤¬²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤¿ËÜºî¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆW¼ç±é¾ðÊó¤ò²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£Æâµ¤¤ÊÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦µÜÎæË¾¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹Èø¡£2024Ç¯¡¢½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ2025Ç¯¤À¤±¤Ç¤â¡Ø¼¼Ä®ÌµÍê¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¡Ø¤ª¤¤¤·¤¯¤Æµã¤¯¤È¤¡Ù¤Ç¤Î·à¾ìÍÑ±Ç²è½é¼ç±é¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Î¸ø³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
2¿Í¤Î¶¦±é¤Ï¡¢Amazon¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±Ç²è¡ØHOMESTAY¡Ù¡Ê2022¡Ë°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢·à¾ìÍÑ±Ç²è¤Ç¤Î¶¦±é¤ÏËÜºî¤¬½é¡£ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¹Èø¤Ï¡ÖÎø¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤É¤ì¤À¤±¿Í¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢»³ÅÄ¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ó²Ï·Ê¤¬»³ÅÄ¤µ¤ó¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¤¹¤°¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼Çµï¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£»³ÅÄ¤â¤Þ¤¿¡ÖÄ¹Èø¸¬ÅÎ¤µ¤ó¤È¤âºÆ¤Ó¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤É¤³¤«´í¤¦¤µ¤Î¤¢¤ë2¿Í¤Î´Ø·¸À¤ò¤·¤Ã¤«¤êÃµ¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¡×¤ÈÄ¹Èø¤Ë¿®Íê¤ò´ó¤»¡¢¼«¿È¤ÎÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·Ê¤ò¤É¤¦É½¸½¤·¤è¤¦¤«¡¢Èà½÷¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¡¢³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¤â³Ú¤·¤¯±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¸¶ºî¼Ô¤Î¼ÐÀþÆ²Íµª¤ÏÄ¹Èø¤È»³ÅÄ¤Î2¿Í¤¬Ì¥¤»¤ë±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆñ¤·¤¤Ìò¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ç±é¤Î¤ª2¿Í¤Ë¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö³§¤µ¤ó¤¬¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄ¹Èø¤¬¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡È¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¥Ô¥å¥¢¤È°Ç¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü²ò¶Ø
Ê»¤»¤Æ¡¢ËÜÊÔ±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤â²ò¶Ø¡£¡Ö»ä¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¤É¤ó¤Ê»ä¤Ç¤â¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦µÜÎæ¤È·Ê¤Î½éÎø¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¡£¼«Å¾¼Ö¤ÇÊÂ¤ó¤Ç²¼¹»¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¿åÂ²´Û¥Ç¡¼¥È¡¢¤ª¤ó¤Ö¥·¡¼¥ó¤Ê¤ÉâÁ¤¤¤Ð¤«¤ê¤ÎÎø¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢ËÜºî¤Î¥«¥®¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤«¤é¾Ã¤·¥´¥à¤ò¤â¤é¤¦¤ÈÎ¾ÁÛ¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ëº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢±ÇÁü¤Ï°ìÅ¾¡¢ÇÈ´Ö¤ËÉâ¤«¤Ö¿å»àÂÎ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ·¯¤Ï¡¢¿Í»¦¤·¤Ê¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥í¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÀöÇ¾¡×¡ÖÆ±µéÀ¸¤ÎÉÔ¿³»à¡×¡Öµ¿ÏÇ¡×¡Ö¼è¤êÄ´¤Ù¡×¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ã±¸ì¤¬°ìµ¤¤ËÊÂ¤Ó¡¢²èÌÌ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÉÔ²º¤µ¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢µÜÎæ¤È·Ê¤Î¥«¥Ã¥È¤ËÌá¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¶²¤í¤·¤¤¥Ò¥ß¥Ä¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë·Ê¤ÏµÜÎæ¤Î¿°¤Ë¤½¤Ã¤È»Ø¤òÅº¤¨¤ë¡£¡Ö¤¿¤È¤¨À¤³¦¤¬¼Ï¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ËÍ¤Ï¡¢·¯¤¬¹¥¤¤À¡×¤È¤¤¤¦µÜÎæ¤ÎÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤½ã¿è¤Ê»×¤¤¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë2¿Í¤À¤±¤ÎÎø¤Î·ëËö¤È¤Ï¡©
¢¡¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×ÆóÌÌÀÉ½¸½¤·¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
»ñÀ¸Æ²¤äANNA SUI¤Ê¤É¤Î¹¹ð¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¹â³ÀÈþ·î»á¤Ë¤è¤ë¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤«¤é¹¹ð¤Þ¤ÇÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ºÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÆ°¤¹¤ëPhotographer ¡¦¥Õ¥¸¥¤¥»¥¤¥ä»á¤Ë¤è¤ë¥¹¥Á¥ë»£±Æ¤Î¤â¤È¡¢¤¿¤À¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹ËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆóÌÌÀ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬À©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
Æâµ¤¤ÊµÜÎæ¤ÈÃ¯¤«¤é¤â¹¥¤«¤ì¤ë¿Íµ¤¼Ô¡¦·Ê¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢½éÎø¤ò¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¸ò¤ï¤¹ÌóÂ«¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê»ä¤Ç¤â¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×¡£Îø¤Î³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê·Ê¤Î¾Ð´é¤«¤é¡¢½é¡¹¤·¤¯¤ÆÉÔ´ïÍÑ¡¢¤Ç¤â°ìÅÓ¤Ê½éÎø¤Î¹ÔÊý¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëº¸Â¦¤ÎSide¡§¥Ô¥å¥¢¡£¤½¤ó¤Ê¹¬¤»¤Ê2¿Í¤Î¼þ°Ï¤ÇÂ³È¯¤¹¤ëÆ±µéÀ¸¤ÎÉÔ¿³»à¡£¤ä¤¬¤ÆµÜÎæ¤Ï¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ·¯¤Ï¡¢¿Í¤ò»¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤ò·Ê¤ËÊú¤¡¢¤³¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï½ù¡¹¤ËÅ¾Ä´¤·»Ï¤á¤ë¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë±¦Â¦¤ÎSide¡§¶²ÉÝ¤«¤é¤Ï¤½¤ó¤Ê¥¾¥¯¥¾¥¯´¶¤¬Þú¤à¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤Ê°Ç¤òÊú¤¨¤¿¹â¹»À¸2¿Í¤Î¡¢½ã¿è¤ÊÎø¤¬·Þ¤¨¤ë·ëËö¤È¤Ï¡©
¢¡¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×±Ç²è²½
¸¶ºî¤Ï¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÈÎø°¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë²£ÃÇ¤¹¤ë½Ó±Ñºî²È¡¦¼ÐÀþÆ²Íµª»á¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡ØÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡Ù¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ï¡¼¥¯¥¹Ê¸¸Ë¡¿KADOKAWA´©¡Ë¡£2020Ç¯3·îËö¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢TikTok¤Î½ñÀÒ·Ï¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¾Ò²ðÆ°²è¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤¬200Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ëÈ¿¶Á¤òµÏ¿¤·¡¢30²ó¤òÄ¶¤¨¤ë½ÅÈÇ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ëÏÃÂêºî¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¾×·â¤ÎÎø°¦¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£¶½¹Ô¼ýÆþ13²¯±ß¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¡Ù¤ÇÂè46²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿×¢ÌÚÎ´°ì´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ê¡¢Æâµ¤¤ÊÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦µÜÎæ¤È¥¯¥é¥¹¤Î¿Íµ¤¼Ô¡¦·Ê¤Î2¿Í¤Ë¤è¤ëÉÔ´ïÍÑ¤Ç°ìÅÓ¤Ê½éÎø¤ò¼´¤Ë¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÉÔ¿³»à¤äÎø¿Í¤Ø¤Î¶²¤í¤·¤¤µ¿ÏÇ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë¡È¤³¤Î½©¡¢ºÇ¤â¥Ô¥å¥¢¤Ç»É·ãÅª¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¤È¤·¤Æº£½©¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡ÊµÜÎæË¾Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
³§¤µ¤ó¤Ï¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡Ù¤Ï³§¤µ¤ó¤¬¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îø¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤É¤ì¤À¤±¿Í¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£×¢ÌÚ´ÆÆÄ¤È½é¤á¤Æ¤´°ì½ï¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢×¢ÌÚ´ÆÆÄ¤«¤é°î¤ì½Ð¤ëÍ¥¤·¤¤¥ª¡¼¥é¤Ç¸½¾ì¤âÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¡ª×¢ÌÚ´ÆÆÄ¤ò´¶¤¸¤ë±é½Ð¤ä»£±ÆÊýË¡¤â³Ú¤·¤Þ¤»¤ÆÄº¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»³ÅÄ¤µ¤ó¤È¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î¶¦±é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´ó²Ï·Ê¤¬»³ÅÄ¤µ¤ó¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¤¹¤°¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼Çµï¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¤ËÃíÌÜ¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò¸«¤Æ¡¢Îø¤Ë»ê¤ëÉÂ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡»³ÅÄ°ÉÆà¡Ê´ó²Ï·ÊÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¬¤¢¤ê¿Í¤Î¤³¤È¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ë¡¢¤È¼þ°Ï¤ËÉ¾¤µ¤ì¤ë·Ê¤ò¤É¤¦É½¸½¤·¤è¤¦¤«¡¢Èà½÷¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¡¢³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¤â³Ú¤·¤¯±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Èø¸¬ÅÎ¤µ¤ó¤È¤âºÆ¤Ó¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤É¤³¤«´í¤¦¤µ¤Î¤¢¤ë2¿Í¤Î´Ø·¸À¤ò¤·¤Ã¤«¤êÃµ¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£×¢ÌÚ´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¤Î¤â¤Èº£¤Þ¤Ç¤ËÌµ¤¤¤è¤¦¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û