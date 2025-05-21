マンチェスター・Cvsボーンマス 試合記録
【プレミアリーグ第37節】(エティハド スタジアム)
マンチェスター・C 3-1(前半2-0)ボーンマス
<得点者>
[マ]オマル・マーモウシュ(14分)、ベルナルド・シウバ(38分)、ニコ・ゴンザレス(89分)
[ボ]ダニエル・ジェビソン(90分+6)
<退場>
[マ]マテオ・コバチッチ(67分)
[ボ]ルイス・クック(73分)
<警告>
[マ]エデルソン・モラエス(67分)
[ボ]ディーン・ハイセン(36分)、フリアン・アラウホ(44分)、マーカス・タバーニアー(88分)
└マンCが3位再浮上で最終節へ…退団デ・ブライネのホーム最終戦で3-1勝利、ロドリが長期離脱から復帰
マンチェスター・C 3-1(前半2-0)ボーンマス
<得点者>
[マ]オマル・マーモウシュ(14分)、ベルナルド・シウバ(38分)、ニコ・ゴンザレス(89分)
[ボ]ダニエル・ジェビソン(90分+6)
<退場>
[マ]マテオ・コバチッチ(67分)
[ボ]ルイス・クック(73分)
<警告>
[マ]エデルソン・モラエス(67分)
[ボ]ディーン・ハイセン(36分)、フリアン・アラウホ(44分)、マーカス・タバーニアー(88分)
└マンCが3位再浮上で最終節へ…退団デ・ブライネのホーム最終戦で3-1勝利、ロドリが長期離脱から復帰