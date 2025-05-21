【プレミアリーグ第37節】(エティハド スタジアム)

マンチェスター・C 3-1(前半2-0)ボーンマス

<得点者>

[マ]オマル・マーモウシュ(14分)、ベルナルド・シウバ(38分)、ニコ・ゴンザレス(89分)

[ボ]ダニエル・ジェビソン(90分+6)

<退場>

[マ]マテオ・コバチッチ(67分)

[ボ]ルイス・クック(73分)

<警告>

[マ]エデルソン・モラエス(67分)

[ボ]ディーン・ハイセン(36分)、フリアン・アラウホ(44分)、マーカス・タバーニアー(88分)

マンCが3位再浮上で最終節へ…退団デ・ブライネのホーム最終戦で3-1勝利、ロドリが長期離脱から復帰