±ºÏÂMF¸¶¸ý¸µµ¤¤â½ËÊ¡¡ª¸µ¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î´Ú¹ñÂåÉ½25ºÐ¤¬·ëº§È¯É½¡¢¤ªÁê¼ê¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤Î2À¤¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ë¤âºßÀÒ¤·¤¿´Ú¹ñÂåÉ½MF¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±Î½¤«¤é¤ª½Ë¤¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î´Ú¹ñ¿Í¥â¥Ç¥ë±ü¤µ¤Þ¡¢Èþ¤·¤¹¤®¤ë¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢»Ñ
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥è¥ó¤Ï5·î20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö°¦¤¹¤ë¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢°ìÀ¸¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥è¥ó¤È²Ú¤ä¤«¤Ê¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¿·ÉØ¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥è¥ó¤Ï¿·ÉØ¤Î¸ª¤Ë¼ê¤ò²ó¤·¤ÆÍ¥¤·¤¯Èù¾Ð¤ß¡¢¿·ÉØ¤âÈà¤Î»Ø¤ò°®¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤áÊÖ¤¹¤Ê¤É¡¢¹¬¤»ËþÅÀ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡Ö½ËÊ¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¤´ãº¹¤·¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÁÇÅ¨¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤âÅÁ¤¨¤¿¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥è¥ó¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¸¶¸ý¸µµ¤¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë¤¬¡ÖWoo-chan♡♡¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤Û¤«¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£2¿Í¤ÎÆë¤ì½é¤á¤Ï¡©
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥è¥ó¤Ï1999Ç¯9·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î25ºÐ¡£²áµî¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤ò·Ð¤Æ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Ï¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024-2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç23»î¹ç3¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢3·î31Æü¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÁ°È¾8Ê¬¤ËÉé½ý¸òÂå¤·¡¢º¸Â¼ó¤Î¿ÙÂÓÂ»½ý¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
´Ú¹ñÂåÉ½¤Ç¤Ï2022Ç¯¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤ä2024Ç¯¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¡£U-23´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ2023Ç¯¤Î¹º½£¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ÇÊ¼ÌòÆÃÎã¤Î²¸·Ã¤òÆÀ¤¿¡£¼«¿È¤â·è¾¡¤ÎÆüËÜÀï¤Ç¤Î1¥´¡¼¥ë´Þ¤à·×8ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢Âç²ñÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥è¥ó¤Î¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¥¤¡¦¥°¥¡¥ó¥®¤ÎÌ¼¤Ç¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¤µ¤ó¡£¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥è¥ó¤ÈÆ±¤¸1999Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÉã¤È°ì½ï¤ËÂ¿¿ô¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤«¤é´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿TVÄ«Á¯¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥é¥¤¥Õ¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó»÷¤ÎÌ¼¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
2¿Í¤Î·ëº§ÊóÆ»¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥¤¡¦¥°¥¡¥ó¥®¤¬ËÜ¥µ¥¤¥ÈÄó·È¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤ÎÅÅÏÃ¼èºà¤Ë¡ÖÌ¼¤¬¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥è¥óÁª¼ê¤È6·î¤Ë·ëº§¤¹¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¤¡¦¥°¥¡¥ó¥®¤Ë¤è¤ë¤È2¿Í¤ÏÃÎ¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð²ñ¤¤¡¢Ìó1Ç¯¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£