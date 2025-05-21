¡Úºå¿À¡Ûµð¿Í¤Ë°µ¾¡¤âàÅÁÅý¤Î°ìÀïá¤ËÉº¤¦¼ä¤·¤µ¡¡ÂçÊª¸×£Ï£Â¡Öµð¿Í¤Î¾õÂÖ¤¬°¤¹¤®¤ë¡×
¡¡ºå¿À¤Ï£²£°Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë£´¡½£°¤Ç´°¾¡¤·¤Æ£³Ï¢¾¡¡£Ãù¶â¤òº£µ¨ºÇÂ¿¤Î¡Ö£·¡×¤È¤·¤Æ½ÉÅ¨¤«¤é¡¢¤³¤ÎÆü¤âÍÆ¼Ï¤Ê¤¯ÇòÀ±¤ò¤à¤·¤ê¤È¤Ã¤¿¡£ÅÁÅý¤Î°ìÀï¤Ç£¸¾¡£²ÇÔ¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤ÄÌÔ¸×¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¼þÊÕ¤«¤é¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¡Öº£¤Îµð¿Í¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¼å¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤ë»ÏËö¡£ÅêÂÇ¤ÇÄãÄ´¤Ê¹¥Å¨¼ê¤Î»´¾õ¤Ï¡¢ºå¿À¤È¤·¤Æ¤â¤â¤í¼ê¤òµó¤²¤Æ´¿·Þ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡½é²ó¤Ë¿¹²¼¤Î£·¹æ£²¥é¥ó¤ÈÁê¼ê¼éÈ÷¤Î¼ººö¤Ç£³ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢½ª»ÏÍ¥Àª¤ËÀï¶É¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿ÌÔ¸×¤Ï£²»þ´Ö£³£´Ê¬¤ÎÃ»¤µ¤Ç¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£ÀèÈ¯¤ÎºÍÌÚ¤¬£µ°ÂÂÇ£²»Íµå¤Ç´°Éõ¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢º£µ¨£´¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÂÐµð¿Í£³Ï¢Àï¤Î½éÆü¡£¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿³ÝÉÛ²íÇ·»á¡¢²¬ÅÄ¾´ÉÛ¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¸ÜÌä¡¢¾®³Þ¸¶Æ»Âç»á¤ä¡¢»î¹çÁ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿Ç½¸«ÆÆ»Ë»á¡¢¾å¸¶¹À¼£»á¤é£Ô£ÇÎ¾·³¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É£Ï£Â¤¿¤Á¤âµå¾ì¤Ë½¸·ë¤·¤¿¡£¡ÖÅÁÅý¤Î°ìÀï¡×¤¬Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂçÊª¸×£Ï£Â¤Î°ì¿Í¤Ï¡ÖÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ï¤³¤Á¤é¤¬¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤Éµð¿Í¤Î¾õÂÖ¤¬°¤¹¤®¤ë¡£ºå¿À¤Î¥²¡¼¥àÆâÍÆ¤â·è¤·¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¤³¤Ü¤¹¡£
¡¡Áê¼ê¥¨¡¼¥¹¡¦¸Í¶¿¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î°¤µ¤äÅ¨¼º¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð£±£²°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ºå¿À¤â£¸»ÄÎÝ¤ÎÀÛ¹¶¤¬¶Á¤¤¤Æ£´ÆÀÅÀ¤É¤Þ¤ê¡£¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤ÆÂà¶þ¤Ê¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤ÎÄ´»Ò¤Î°¤µ¤Ë¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç°ú¤¤º¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¹¤é¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦Áê¼ê¤È»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤³¤Á¤é¤Î¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡×¡ÊÊÌ¤Îºå¿À£Ï£Â¡Ë¤ÈÆ±¾ð¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤¿¿É¤é¤Ä¤Ê°Õ¸«¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾¤ÎÏ·ÊÞµåÃÄ¤Ïº£Ç¯¤ÇÁÏÀß£¹£°¼þÇ¯¡£Ä¾ÀÜÂÐ·è¤Ïºòµ¨½ªÎ»»þÅÀ¤Ç£¸£¸£¸¾¡£±£±£²£·ÇÔ£·£·Ê¬¤±¤ÈÂç¤¤¯Éé¤±±Û¤·¤Æ¤¤¤ëÅì¤Î±åÅ¨¤¬¡¢·è¤·¤Æ´Å¤¤Áê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¸×£Ï£Â¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤â¼êÄË¤¤ÂçµÕÅ¾£Ö°ï¤òµö¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÏÎò»Ë¤¬¾ÚÌÀºÑ¤ß¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢¼çÎÏ¤òÁê¼¡¤¤¤Ç·ç¤Èô¼Ö³ÑÍî¤Á¤Î¼êµÍ¤Þ¤ê´¶¤òÉº¤ï¤»¤ëµð¿Í¤Îµç¾õ¤Ï¸×¥µ¥¤¥É¤«¤é¤·¤Æ¤â¼ä¤·¤¯±Ç¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤«¤éÂÇÅÝ¡¦µð¿Í¤Ë¿Í°ìÇÜÇ³¤¨¤Æ¤¤¿Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£´¡Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤Þ¤ê¸À¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾ï¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÄ¹Ãú¾ì¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£ËÜÅö¤Î¡ÖÅÁÅý¤Î°ìÀï¡×¤Ï¡¢¤Þ¤À¤³¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£