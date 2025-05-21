マンチェスター・Cvsボーンマス スタメン発表
[5.20 プレミアリーグ第37節](エティハド スタジアム)
※28:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 31 エデルソン・モラエス
DF 3 ルベン・ディアス
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 25 マヌエル・アカンジ
DF 27 マテウス・ヌネス
MF 7 オマル・マーモウシュ
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 17 ケビン・デ・ブライネ
MF 19 イルカイ・ギュンドアン
MF 20 ベルナルド・シウバ
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 18 シュテファン・オルテガ
DF 6 ナタン・アケ
MF 10 ジャック・グリーリッシュ
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 16 ロドリ
MF 47 フィル・フォーデン
MF 52 オスカー・ボブ
MF 75 ニコ・オライリー
FW 11 ジェレミ・ドク
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[ボーンマス]
先発
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 2 ディーン・ハイセン
DF 3 ミロシュ・ケルケズ
DF 22 フリアン・アラウホ
DF 27 イリア・ザバルニー
MF 4 ルイス・クック
MF 12 タイラー・アダムス
MF 16 マーカス・タバーニアー
MF 19 ユスティン・クライファート
MF 24 アントワーヌ・セメニョ
FW 9 エバニウソン
控え
GK 40 ウィル・デニス
DF 5 マルコス・セネシ
DF 15 アダム・スミス
DF 20 フリオ・ソレール
DF 45 マタイ・アキンボニ
MF 7 デイビッド・ブルックス
MF 47 ベン・ウィンターバーン
FW 21 ダニエル・ジェビソン
FW 43 Z. Silcott-Duberry
監督
アンドニ・イラオラ
※28:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 31 エデルソン・モラエス
DF 3 ルベン・ディアス
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 25 マヌエル・アカンジ
DF 27 マテウス・ヌネス
MF 7 オマル・マーモウシュ
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 17 ケビン・デ・ブライネ
MF 19 イルカイ・ギュンドアン
MF 20 ベルナルド・シウバ
控え
GK 18 シュテファン・オルテガ
DF 6 ナタン・アケ
MF 10 ジャック・グリーリッシュ
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 16 ロドリ
MF 47 フィル・フォーデン
MF 52 オスカー・ボブ
MF 75 ニコ・オライリー
FW 11 ジェレミ・ドク
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[ボーンマス]
先発
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 2 ディーン・ハイセン
DF 3 ミロシュ・ケルケズ
DF 22 フリアン・アラウホ
DF 27 イリア・ザバルニー
MF 4 ルイス・クック
MF 12 タイラー・アダムス
MF 16 マーカス・タバーニアー
MF 19 ユスティン・クライファート
MF 24 アントワーヌ・セメニョ
FW 9 エバニウソン
控え
GK 40 ウィル・デニス
DF 5 マルコス・セネシ
DF 15 アダム・スミス
DF 20 フリオ・ソレール
DF 45 マタイ・アキンボニ
MF 7 デイビッド・ブルックス
MF 47 ベン・ウィンターバーン
FW 21 ダニエル・ジェビソン
FW 43 Z. Silcott-Duberry
監督
アンドニ・イラオラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります