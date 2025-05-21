[5.20 プレミアリーグ第37節](エティハド スタジアム)

※28:00開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 31 エデルソン・モラエス

DF 3 ルベン・ディアス

DF 24 ヨシュコ・グバルディオール

DF 25 マヌエル・アカンジ

DF 27 マテウス・ヌネス

MF 7 オマル・マーモウシュ

MF 8 マテオ・コバチッチ

MF 17 ケビン・デ・ブライネ

MF 19 イルカイ・ギュンドアン

MF 20 ベルナルド・シウバ

FW 9 アーリング・ハーランド

控え

GK 18 シュテファン・オルテガ

DF 6 ナタン・アケ

MF 10 ジャック・グリーリッシュ

MF 14 ニコ・ゴンザレス

MF 16 ロドリ

MF 47 フィル・フォーデン

MF 52 オスカー・ボブ

MF 75 ニコ・オライリー

FW 11 ジェレミ・ドク

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

[ボーンマス]

先発

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 2 ディーン・ハイセン

DF 3 ミロシュ・ケルケズ

DF 22 フリアン・アラウホ

DF 27 イリア・ザバルニー

MF 4 ルイス・クック

MF 12 タイラー・アダムス

MF 16 マーカス・タバーニアー

MF 19 ユスティン・クライファート

MF 24 アントワーヌ・セメニョ

FW 9 エバニウソン

控え

GK 40 ウィル・デニス

DF 5 マルコス・セネシ

DF 15 アダム・スミス

DF 20 フリオ・ソレール

DF 45 マタイ・アキンボニ

MF 7 デイビッド・ブルックス

MF 47 ベン・ウィンターバーン

FW 21 ダニエル・ジェビソン

FW 43 Z. Silcott-Duberry

監督

アンドニ・イラオラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります