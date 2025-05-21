Mrs. GREEN APPLE、2週連続でストリーミングTOP3独占 1位は「クスシキ」【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLEが、前週5月19日付に続き2週連続で「オリコン週間ストリーミングランキング」TOP3を独占した。同一アーティストによる2週連続の同ランキングTOP3独占は、2022年8月29日付のAdo以来2年9ヶ月ぶり、史上5組目となる。
【ノーカット動画】“ネタバレあり”！大森元貴が明かした裏話
これまでに「オリコン週間ストリーミングランキング」2週連続でTOP3独占を達成したアーティストは、あいみょん、Official髭男dism、BTS、Ado。
1位は「クスシキ」で、週間再生数753.1万回（753万934回）を記録。前週5月19日付の2位から順位を上げ、通算5週目の1位獲得となった。累積再生数は6,947.6万回（6947万5929回）を記録している。
2位は「ライラック」で、週間再生数726.1万回（726万814回）を記録。2024年5月13日付から、55週連続でTOP3入りを記録。累積再生数は59,946.8万回（5億9946万7972回）。
3位は「天国」で、週間再生数687.4万回（687万3718回）を記録。2025年5月19日付から2週連続でTOP3入り。累積再生数は2,110.3万回（2110万2873回）を記録している。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年5月26日付：集計期間：2025年5月12日〜18日）＞
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これまでに「オリコン週間ストリーミングランキング」2週連続でTOP3独占を達成したアーティストは、あいみょん、Official髭男dism、BTS、Ado。
2位は「ライラック」で、週間再生数726.1万回（726万814回）を記録。2024年5月13日付から、55週連続でTOP3入りを記録。累積再生数は59,946.8万回（5億9946万7972回）。
3位は「天国」で、週間再生数687.4万回（687万3718回）を記録。2025年5月19日付から2週連続でTOP3入り。累積再生数は2,110.3万回（2110万2873回）を記録している。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年5月26日付：集計期間：2025年5月12日〜18日）＞