TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Î½»Ì±¤ò¥ê¥Ó¥¢¤Ë°Ü½»¤µ¤»¤ë·×²è¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤¬ÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¢¥á¥ê¥«¤ÎNBC¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÀè½µ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬·³»ö¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥¬¥¶¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ºÇÂç100Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Î½»Ì±¤ò¥ê¥Ó¥¢¤Ë°Ü½»¤µ¤»¤ë·×²è¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£

½»Ì±¼õ¤±Æþ¤ì¤Î¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¿ô½½²¯¥É¥ëÊ¬¤Î¥ê¥Ó¥¢¤Î»ñ¶âÅà·ë¤ò²ò½ü¤¹¤ë°Æ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢20Æü¡¢µÄ²ñ¤Î¸øÄ°²ñ¤ÇÌä¤ï¤ì¤¿¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï¡Ä

¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±
¡Ö¶¯À©Åª¤Ê°Ü½»¤ÎÏÃ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½»Ì±¼«¤é¤¬ÉÂµ¤¤ä»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é¤òÍýÍ³¤ËÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç°ìÄê´ü´Ö¡¢À¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¹ñ¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×

¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï¥¬¥¶¤Î¼þÊÕ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö´õË¾¤¹¤ë½»Ì±¤Î»ÃÄêÅª¤Ê¼õ¤±Æþ¤ì¤Î²ÄÇ½À­¤òÂÇ¿Ç¤·¤¿¤â¤Î¤À¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥ê¥Ó¥¢¤¬ÂÐ¾Ý¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£