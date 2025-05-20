ANA、5月22日〜28日搭乗分「トクたびマイル」設定 東京/羽田〜福岡線が5,500マイルなど
全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、5月22日から28日までの搭乗分の対象路線を発表した。
予約期間は5月21日から27日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。
・3,500マイル
東京/羽田〜富山・小松・大阪/関西線、大阪/伊丹〜高知・宮崎線、札幌/千歳〜女満別線、石垣〜宮古線
・5,500マイル
東京/羽田〜函館・大館能代・岩国・山口宇部・萩石見・高知・福岡・佐賀・大分・長崎・鹿児島線、東京/成田〜札幌/千歳線、大阪/伊丹〜福島・沖縄/那覇線、大阪/関西〜札幌/千歳線、名古屋/中部〜福岡線、札幌/千歳〜静岡・富山線、福岡〜小松線
・6,500マイル
名古屋/中部〜宮古線、静岡〜沖縄/那覇線
・7,500マイル
東京/羽田〜石垣線、沖縄/那覇〜仙台線
「今週のトクたびマイル」は、通常は1区間6,000マイルから交換できる国内線特典航空券を、3,000マイルから交換できるキャンペーン。キャンペーンで発券した航空券は予約便に限り有効で、予約変更は対象搭乗期間内かつ同一区間にのみ可能。払い戻し時には3,000マイルの払い戻し手数料が必要となる。