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90年代の子供たちを怖がらせた大ヒットシリーズ、劇場版『学校の怪談』４作品のブルーレイが７月16日（水）に一挙リリース。そして、公開当時の“テケテケ”と“花子さん”のイラストを使用した「ミニアクリルスタンドキーホルダーセット」も同日に発売されることが決定した。

劇場版『学校の怪談』は1995年に一作目が公開。１〜２作目・４作目を平山秀幸監督、３作目を金子修介監督が手掛け、大ヒットを記録した。各ブルーレイにはメイキングやSFX解説などの映像特典、スタッフ・キャスト陣によるオーディオコメンタリーを収録する。

「ミニアクリルスタンドキーホルダーセット」は、アクリルスタンドとしても、ボールチェーンを付けてキーホルダーとしても使えるアイテム。映画本編よりも可愛らしいイラストバージョンのテケテケと花子さんがあしらわれている。こちらはTOHO theater STORE限定の販売となり、現在予約受付中だ。