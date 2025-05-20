コワ懐かしい劇場版『学校の怪談』シリーズ４作品、ブルーレイ７月発売 “テケテケ”＆“花子さん”アクスタセットも同日に
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90年代の子供たちを怖がらせた大ヒットシリーズ、劇場版『学校の怪談』４作品のブルーレイが７月16日（水）に一挙リリース。そして、公開当時の“テケテケ”と“花子さん”のイラストを使用した「ミニアクリルスタンドキーホルダーセット」も同日に発売されることが決定した。
劇場版『学校の怪談』は1995年に一作目が公開。１〜２作目・４作目を平山秀幸監督、３作目を金子修介監督が手掛け、大ヒットを記録した。各ブルーレイにはメイキングやSFX解説などの映像特典、スタッフ・キャスト陣によるオーディオコメンタリーを収録する。
「ミニアクリルスタンドキーホルダーセット」は、アクリルスタンドとしても、ボールチェーンを付けてキーホルダーとしても使えるアイテム。映画本編よりも可愛らしいイラストバージョンのテケテケと花子さんがあしらわれている。こちらはTOHO theater STORE限定の販売となり、現在予約受付中だ。
「ミニアクリルスタンドキーホルダーセット」販売ページ
https://tohotheaterstore.jp/items?bc=700123
価格：968円（税込）880円（税抜）
●ボールチェーン付き
●サイズ：テケテケ約W56×H56mm／花子さん約W42×H56mm／台座直径約30mm以内
劇場版『学校の怪談』シリーズ４作品 Blu-ray情報
2025年7月16日（水）発売
価格：各6,050 円（税抜価格：各5,500円）
発売元：東宝
＜学校の怪談 Blu-ray＞
品番：TBR35087D POS: 4988104141873
本編100分＋映像特典49分／カラー／ビスタサイズ／2層（BD50G）
音声：１.日本語2.0chドルビーTrue HD ２.日本語5.1chサラウンド ドルビーTrue HD(2004Remix)
３.オーディオコメンタリー（平山秀幸監督・野村宏伸／ 聞き手：尾山ノルマ）
字幕：１.日本語バリアフリー字幕
特典映像：特報／劇場予告／TVスポット／『学校の怪談』メイキング／『学校の怪談』のクリーチャーたち:SFX解説／映画『学校の怪談』の裏側／スチールギャラリー（静止画）
監督：平山秀幸
原作：常光 徹（講談社KK文庫刊）／日本民話の会（ポプラ社刊）
脚本：奥寺佐渡子
出演：野村宏伸／杉山亜矢子 佐藤正宏／笹野高史 余貴美子／
遠山真澄 米澤史織 熱田 一 塚田純一郎 町田昇平・耕平 岡本 綾
(C)1995 TOHO CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
＜学校の怪談２ Blu-ray＞
品番：TBR35088D POS：4988104141880
本編103分＋映像特典45分／カラー／ビスタサイズ／2層（BD50G）
音声：１.日本語2.0chドルビーTrue HD ２.日本語5.1chサラウンド ドルビーTrue HD(2004Remix) ／３.オーディオコメンタリー（平山秀幸監督・奥寺佐渡子／聞き手：佐藤利明）
字幕：１.バリアフリー日本語字幕
特典映像：特報／劇場予告／TVスポット／『学校の怪談２』メイキング／『学校の怪談』のクリーチャーたち:SFX解説／プロモーション映像／放課後のうわさばなし／スチールギャラリー（静止画）
監督：平山秀幸
原作：常光 徹（講談社KK文庫刊）／日本民話の会（ポプラ社刊）
脚本：奥寺佐渡子
出演：野村宏伸／西田尚美 米倉斉加年 岸田今日子／
前田亜季 細山田隆人 竹中夏海 太田翔平 阿部大和 日吉孝明 皆川香澄
(C)1996 TOHO CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
＜学校の怪談３ Blu-ray＞
品番：TBR35089D POS：4988104141897
本編96分＋映像特典44分／カラー／ビスタサイズ／2層（BD50G）
音声：１.日本語2.0chドルビーTrue HD ２.日本語5.1chサラウンド ドルビーTrue HD(2004Remix) ／３.オーディオコメンタリー（西田尚美・藤田義則プロデューサー／聞き手：松下友美）
字幕：１.バリアフリー日本語字幕
特典映像：特報／劇場予告／TVスポット／『学校の怪談３』メイキング／『学校の怪談』のクリーチャーたち:SFX解説／プロモーション映像／スチールギャラリー（静止画）
監督：金子修介 原作：常光 徹（講談社KK文庫刊）／日本民話の会（ポプラ社刊）
脚本：しまだみちる／金子修介
出演：西田尚美／黒木 瞳 佐戸井けん太 野田秀樹／
前田亜季 米澤史織 吉澤拓真 山田一統 豊永利行 野口由佳 ヒガタケル
(C)1997 TOHO CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
＜学校の怪談４ Blu-ray＞
品番：TBR35090D POS：4988104141903
本編99分＋映像特典34分／カラー／シネスコサイズ／2層（BD50G）
音声：１.日本語2.0chドルビーTrue HD ２.日本語5.1chサラウンド ドルビーTrue HD(2004Remix) ３.オーディオコメンタリー（平山秀幸監督・笑福亭松之助／聞き手：古怒田健志）／字幕：１.バリアフリー日本語字幕
特典映像：特報／劇場予告／TVスポット／『学校の怪談４』メイキング／プロモーション映像／老人と子供のポルカ〜学校の怪談バージョン／スチールギャラリー（静止画）
監督：平山秀幸
原作：常光 徹（講談社KK文庫刊）／日本民話の会（ポプラ社刊）
脚本：奥寺佐渡子
出演：豊田眞唯 広瀬斗史輝／笑福亭松之助／原田美枝子
※本作には津波の描写が含まれています。
(C)1999 TOHO CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.