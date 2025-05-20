King & Prince 髙橋海人＆Travis Japan 宮近海斗ら出演『THE DANCE DAY』解説付きでTVer独占配信
ダンスNo.1決定戦『THE DANCE DAY』（日本テレビ系）のTVerオリジナルエピソード計23本が、本日5月20日22時54分より独占配信スタートした。
（参考：King & Prince 髙橋海人、アイドルとダンサーの顔を使い分けるすごさ 真逆のキャラクターを両立させる技量）
本エピソード23本は、同番組の1stラウンド、ファイナルラウンド、ハーフタイムショーに解説副音声が付いたTVerのオリジナルコンテンツに。本日19時56分より同番組の第4回大会が地上波放送され、その放送後から本配信が開始されている。配信期間は5月27日19時53分まで。
ハーフタイムショーには、髙橋海人（King & Prince）や宮近海斗（Travis Japan）をはじめ、kazuki（s**t kingz）、shoji（s**t kingz）、EXILE NAOTO（EXILE／三代目 J SOUL BROTHERS）、ユンホ（東方神起）、RIEHATAらが出演。マイケル・ジャクソンの「Beat It」などを披露した。
（文＝リアルサウンド編集部）