¡Ö²ñÄ¹¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×¡¡¥×¥í10Ç¯ÌÜ¤ÇÃÍÀé¶â¤Î¥×¥í½é¥¢¡¼¥Á¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀîÀ¥¹¸¡¢²¦²ñÄ¹85ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÃÆ¤ÇÇòÀ±Â£¤ë
¡¡¢¡ÆüËÜ¥Ï¥à2¡½5¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê20Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¡Ë
¡¡10Ç¯ÌÜ¤Î¥×¥í½é¥¢¡¼¥Á¤Ï¡¢ÃÍÀé¶â¤Î°ìÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±ÅÀ¤Î6²óÌµ»à¡£ÀîÀ¥¹¸¤¬°ËÆ£Âç³¤¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢ÂÇµå¤Ï±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤¿¡£ÄÌ»»785ÂÇÀÊÌÜ¤Ç¤Î¥×¥í1¹æ¤Ï¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤¹¤ëºÝ¡¢Âç¤¤¯·ý¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤¿ÀîÀ¥¤Ï¡Ö¥×¥íÀ¸³è¤ÇÂÇ¤Æ¤ë¤È»×¤ï¤ºÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼°Ê³°¤ÎÆâÌîÁ´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢2Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¤ÏÂåÂÇ¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¾¡Éé¶¯¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¡£àÊØÍø²°á¤È¤·¤Æ¼óÇ¾¿Ø¤â¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¾ð¤±¤Ê¤¯´¶¤¸¤¿¡×¤È¤¤¤¦½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ë¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÃæÂ¼¤ÈÏÃ¤¹Ãæ¤Ç¡ÖÀäÂÐ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤Þ¤ÀÄü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç¯¾å¤Î¸ÀÍÕ¤ËÌÔ¾Ê¤·¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥×¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦µ¤»ý¤Á¤ò²þ¤á¡¢º£µ¨·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿ÌÜÉ¸¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¥×¥í½é¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¥¨¡¼¥¹¤Î°ËÆ£¤Ï¤ªÆÀ°Õ¤µ¤Þ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÇÄÌ»»37ÂÇ¿ô13°ÂÂÇ¡ÊÂÇÎ¨3³ä5Ê¬1ÎÒ¡Ë¡£º£µ¨10»î¹çÌÜ¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¡¢¹¥ÁêÀ¤ò¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤Îµ¯ÍÑ¡£Æ±¤¤Ç¯¤ÇÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ÎÃì¤«¤é¡¢¤³¤³°ìÈÖ¤Ç¤Î°ìÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡²¦µåÃÄ²ñÄ¹¤Î85ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÇòÀ±¤Ç½Ë¤¤¡¢º£µ¨43»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤ÆÃù¶â¤ò1¤È¤·¤¿¡£½ËË¤¤òÊü¤Ã¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï¡Ö¡Ê²¦¡Ë²ñÄ¹¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤à¡£¤â¤¦¡Ö±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¡×¤È¤Ï¸À¤ï¤»¤Ê¤¤¡£º£µ¨½é¤á¤ÆÃù¶â¤ò1¤È¤·¤¿»î¹ç¤Ç¡¢ÀîÀ¥¤¬¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë