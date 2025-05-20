ÇÀÁê¹¹Å³Êý¿Ë¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ÀÐÇË¼óÁê¡¢µá¿´ÎÏÄã²¼¤ÏÉ¬»ê¡Ä¹¾Æ£»á¤Î¼áÌÀ¤Ö¤ê¤ËÌîÅÞ¤¬ÂÖÅÙ¹Å²½
¡¡¥³¥á¤ò½ä¤ë¼º¸À¤ÇÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¹¾Æ£ÇÀÁê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÏÌîÅÞ¤Î¶¯¹Å»ÑÀª¤ò¼õ¤±¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢¹¹Å³¤¹¤ëÊý¿ËÅ¾´¹¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡£¶·î¤ÎÅìµþÅÔµÄÁª¤ä²Æ¤Î»²±¡Áª¤òÁ°¤Ë¡¢Í¿ÌîÅÞ¤ÇÈ¿È¯¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼óÁê¤Îµá¿´ÎÏÄã²¼¤ÏÉ¬»ê¤À¡£¼óÁê¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤¬¸·¤·¤µ¤òÁý¤¹¤Î¤Ï³Î¼Â¤Ç¡¢ÂÇ·â¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£¡ÊËÙÏÂÉ§¡¢¹ÓÌÚ¹áÉÄ¡Ë
¡¡¡ÖÁêÅö¸·¤·¤¤¡£ÇÀÁê¤Î¹¹Å³¤â¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤Ï£²£°ÆüÌë¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤Î¼èºà¤Ë¤³¤¦¸ì¤ê¡¢¹¾Æ£»á¤Î¹¹Å³¤ÏÉÔ²ÄÈò¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤ÏÅö½é¡¢¹¾Æ£»á¤òÂ³Åê¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤À¤Ã¤¿¡££²£°ÆüÄ«¤Ë¼óÁê´±Å¡¤Çµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¼óÁê¤Ï¡¢¡ÖÇ¤Ì¿¸¢¼Ô¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤ÏÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ²þ¤á¤ÆÄÄ¼Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢Â³ÅêÊý¿Ë¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¹¾Æ£»á¤âÆ±Æü¤Î»²±¡ÇÀ¿å°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¡Ö¶ì¤·¤¯¤È¤â¡¢ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤â¡¢»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¿¦Ì³·ÑÂ³¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Î®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£²£°ÆüÍ¼¤ËÌîÅÞ£µÅÞ¤¬¹¹Å³Í×µá¤Ç°ìÃ×¤·¡¢¹¾Æ£»á¤Ø¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°ÆÄó½Ð¤â¼¤µ¤Ê¤¤Êý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¤À¡£¼«Ì±´´Éô¤Ï¡ÖÌîÅÞ¤¬»×¤Ã¤¿¤è¤ê¸·¤·¤¤»ÑÀª¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÏÅö½é¡¢¹¹Å³Í×µá¤Ë¤Ï¿µ½Å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢È¯¸À¸å¤Î¼áÌÀ¤Ö¤ê¤ËÂÖÅÙ¤ò¹Å²½¤µ¤»¤¿¡££±£¹ÆüÃë¡¢¹¾Æ£»á¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¥¦¥±¤òÁÀ¤Ã¤Æ¶¯¤á¤Ë¸À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÊÛÌÀ¤·¤¿¤Û¤«¡¢Æ±ÆüÌë¤Ë¼óÁê¤«¤é¸·½ÅÃí°Õ¤ò¼õ¤±¤¿Ä¾¸å¤Ë¤Ï¡Ö¼¿¦¤¹¤Ù¤¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¤½¤¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç´±Å¡¤ËÍè¤¿¤¬¡¢¡ØÈ¿¾Ê¤·¤¿¾å¤Ç¿¦Ì³¤ËÎå¤á¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡££²£°Æü¤Î»²±¡ÇÀ¿å°Ñ¤Ç¤Ï¡Ö¡ØÇä¤ë¤Û¤É¤¢¤ë¡Ù¤Ï¡ÊÃÏ¸µ¤Î¡ËµÜºêÊÛÅª¤Ê¸À¤¤Êý¡×¤È¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©Ì±¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤ÏÆ±Æü¤ÎÅÞ²ñ¹ç¤Ç¡¢¡Ö¹ñÌ±´¶¾ð¤òµÕ¤Ê¤Ç¤¹¤ëÈ¯¸À¤Ç¡¢¹¾Æ£»á¤Ï¥³¥á¤Î²Á³Ê·ÁÀ®¤äÎ®ÄÌ²þÁ±¤Î»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÇ¤¤Ë¤¢¤é¤º¤À¡×¤È¼Ç¤¤òÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÕÎ½¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢£±£¹£µ£²Ç¯¤ÎÃÓÅÄÍ¦¿ÍÄÌ»ºÁê¤Î°ìÎã¤À¤±¤À¡£½°±¡¤Ç²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤ëÌîÅÞ¤¬¹¾Æ£»á¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤òÄó½Ð¤¹¤ì¤Ð¡¢²Ä·è¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÂÇ·â¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢À¯ÉÜ¡¦¼«Ì±¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÀè¼ê¤òÂÇ¤Ä¡×¡ÊÀ¯ÉÜ¹â´±¡ËÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ¤ò½ä¤ë¹ñÌ±¤ÎÉÔËþ¤Ï¶¯¤¤¡£ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤¬£±£¶¡Á£±£¸Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Á´¹ñÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Î°ìÏ¢¤ÎÂÐ±þ¤ò¡ÖÉ¾²Á¤·¤Ê¤¤¡×¤Ï£·£¸¡ó¤À¤Ã¤¿¡£ÅÞ»°Ìò·Ð¸³¼Ô¤Ï¡Ö£±£¹ÆüÃæ¤Ë¹¹Å³¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£ÂÐ±þ¤¬¸å¼ê¸å¼ê¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£