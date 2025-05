森口博子が6月18日にリリースする『GUNDAM SONG COVERS -ORCHESTRA-』に収録される「ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜 (オーケストラ・ヴァージョン)」のミュージックビデオが公開された。「ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜」は、映画『機動戦士ガンダムF91』の主題歌として1991年にリリースされた森口博子の楽曲。映画の成功とともに楽曲も大ヒットし、森口博子をNHK『紅白歌合戦』へといざなったが、当時ミュージックビデオは制作されておらず、34年の時を経て、今回待望の公式ミュージックビデオが完成した。

2025年6月18日発売特設サイト:https://cnt.kingrecords.co.jp/gsco/「ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜 (オーケストラ・ヴァージョン)」先行配信:https://king-records.lnk.to/ETERNALWINDorchestra[CD-DISC1] 初回限定盤、通常盤共通01 ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜 (「機動戦士ガンダムF91」主題歌)02 10 YEARS AFTER (「機動戦士ガンダム 第08MS小隊」エンディングテーマ)03 水の星へ愛をこめて (「機動戦士Ζガンダム」オープニングテーマ)04 月の繭 (「∀ガンダム」エンディングテーマ)05 銀色ドレス (「機動戦士Ζガンダム」挿入歌)06 FIND THE WAY (「機動戦士ガンダムSEED」エンディングテーマ)07 哀 戦士 (機動戦士ガンダムII 哀・戦士編」主題歌)08 FLYING IN THE SKY (「機動武闘伝Gガンダム」オープニングテーマ)09 遠い記憶 (「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」エンディングテーマ)10 めぐりあい (「機動戦士ガンダムIII めぐりあい宇宙編」主題歌)[CD-DISC2] 初回限定盤のみCD-DISC1のInstrumental Versionを収録[Blu-ray]初回限定盤のみ『ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜』 Music Video『ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜』 Making of Music Video◾︎初回限定盤2CD+Blu-ray¥5,500(税抜価格¥5,000)KICS-94203スリーブケース仕様(ことぶきつかさ描き下ろしイラスト)◾︎通常盤CD ONLY¥3,300(税抜価格¥3,000)KICS-4203・CD購入特典『GUNDAM SONG COVERS -ORCHESTRA-』 A4サイズクリアファイル