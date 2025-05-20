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03 ¿å¤ÎÀ±¤Ø°¦¤ò¤³¤á¤Æ ¡Ê¡Öµ¡Æ°Àï»Î¦¦¥¬¥ó¥À¥à¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
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05 ¶ä¿§¥É¥ì¥¹ ¡Ê¡Öµ¡Æ°Àï»Î¦¦¥¬¥ó¥À¥à¡×ÁÞÆþ²Î¡Ë
06 FIND THE WAY ¡Ê¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
07 °¥ Àï»Î ¡Êµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àII °¥¡¦Àï»ÎÊÔ¡×¼çÂê²Î¡Ë
08 FLYING IN THE SKY ¡Ê¡Öµ¡Æ°ÉðÆ®ÅÁG¥¬¥ó¥À¥à¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
09 ±ó¤¤µ²± ¡Ê¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à0080 ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ÎÀïÁè¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
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[CD-DISC2] ½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß
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2CD+Blu-ray
¡ï5,500(ÀÇÈ´²Á³Ê¡ï5,000)
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CD ONLY
¡ï3,300(ÀÇÈ´²Á³Ê¡ï3,000)
KICS-4203
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▶2025Ç¯6·î18Æü(¿å)
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▶2025Ç¯6·î19Æü(ÌÚ)
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▶2025Ç¯6·î21Æü(ÅÚ)
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[1Éô] 13:00¥¹¥¿¡¼¥È / [2Éô] 16:00¥¹¥¿¡¼¥È
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https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16343/
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