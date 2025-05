自身最大規模のワールドツアー<Stray Kids World Tour >の日本公演として開催された静岡エコパスタジアムでのステージが、5月18日にフィナーレを迎えた。本公演は全国映画館でのライブビューイングやオンラインライブも実施され、4日間を通して日本中のSTAYを熱狂させた。17日は大荒れの天気となったが、最終日は雨に降られることなくスタート。「雨男」としてSTAY(ファンの呼称)に知られる00s(Hyunjin、HAN、Felix、Seungmin)もホッと胸をなでおろしたことだろう。

リリース情報



JAPAN 3rd Mini Album 『Hollow』2025年6月18日(水)発売特設サイト:https://www.straykidsjapan.com/hollow/予約:https://straykids.lnk.to/dmCUaj■収録曲1. Hollow2. Parade3. Never Alone4. just a little5. 宿命6. Hollow (Instrumental) ※FC限定盤のみ収録○初回生産限定盤A : CD+Blu-ray ¥4,000 / ESCL-6103〜6104>・24P PHOTO BOOK(Type A)・オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様・フォトカードA(メンバー別全16種より2枚ランダム封入)・オリジナルIDフォトA(メンバー別全8種より1枚ランダム封入)・シリアルナンバー1口封入[Blu-ray収録内容]・Jacket Shooting Making Movie・Jacket Shooting Making Movie (Relay Cam ver.)・「Hollow」 Recording Making Movie・「GIANT」 Music Video・「GIANT」 Music Video Making Movie・「Christmas Love」 Music Video・「Christmas Love」 Music Video Making Movie○初回生産限定盤B : CD+スペシャルZINE ¥3,800 / ESCL-6105〜6106>・32P PHOTO BOOK(Type B)・スペシャルZINE 20P(メンバー手書きメッセージ付)・オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様・フォトカードB (メンバー別全16種より2枚ランダム封入)・オリジナルIDフォトB(メンバー別全8種より1枚ランダム封入)・ステッカーシート1枚・シリアルナンバー1口封入○通常:CD Only /ESCL-6107> ¥2,800・12P PHOTO BOOK・フォトカードC(メンバー別全8種より1枚ランダム封入)※初回仕様のみ封入・シリアルナンバー1口封入 ※初回仕様のみ封入○期間生産限定盤:CD+ビジュアルカードセット¥3,900/ ESCL-6108〜6109>・8P LYRIC BOOK・オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様・ビジュアルカードセット(メンバーソロ両面絵柄8枚+メンバー集合絵柄1枚 / 180×130mm)・フォトカードD(メンバー別全8種より1枚ランダム封入)※初回仕様のみ封入・ブロマイドカード(メンバー別全8種より1枚ランダム封入)※初回仕様のみ封入・シリアルナンバー1口封入 ※初回仕様のみ封入[FANCLUB会員限定盤]8形態※Stray Kids OFFICIAL FANCLUB「STAY JAPAN」または「STAY JAPAN MOBILE」会員限定(完全受注生産限定商品となります)○FANCLUB会員限定盤(Bang Chan盤): CD Only ¥3,000 / ESC8-220>・12P PHOTO BOOK(バンチャン絵柄)・スペシャル両面フォトカード(バンチャン絵柄全2種より1枚ランダム封入)・ブックレットサイズオリジナル両面カード(バンチャン絵柄2枚封入)・オリジナルIDフォトFC盤スペシャル(バンチャン絵柄全2種より1枚ランダム封入)○FANCLUB会員限定盤(Lee Know盤): CD Only ¥3,000 / ESC8-221>・12P PHOTO BOOK(リノ絵柄)・スペシャル両面フォトカード(リノ絵柄全2種より1枚ランダム封入)・ブックレットサイズオリジナル両面カード(リノ絵柄2枚封入)・オリジナルIDフォトFC盤スペシャル(リノ絵柄全2種より1枚ランダム封入)○FANCLUB会員限定盤(Changbin盤): CD Only ¥3,000 / ESC8-222>・12P PHOTO BOOK(チャンビン絵柄)・スペシャル両面フォトカード(チャンビン絵柄全2種より1枚ランダム封入)・ブックレットサイズオリジナル両面カード(チャンビン絵柄2枚封入)・オリジナルIDフォトFC盤スペシャル(チャンビン絵柄全2種より1枚ランダム封入)○FANCLUB会員限定盤(Hyunjin盤): CD Only ¥3,000 / ESC8-223>・12P PHOTO BOOK(ヒョンジン絵柄)・スペシャル両面フォトカード(ヒョンジン絵柄全2種より1枚ランダム封入)・ブックレットサイズオリジナル両面カード(ヒョンジン絵柄2枚封入)・オリジナルIDフォトFC盤スペシャル(ヒョンジン絵柄全2種より1枚ランダム封入)○FANCLUB会員限定盤(HAN盤): CD Only ¥3,000 / ESC8-224>・12P PHOTO BOOK(ハン絵柄)・スペシャル両面フォトカード(ハン絵柄全2種より1枚ランダム封入)・ブックレットサイズオリジナル両面カード(ハン絵柄2枚封入)・オリジナルIDフォトFC盤スペシャル(ハン絵柄全2種より1枚ランダム封入)○FANCLUB会員限定盤(Felix盤): CD Only ¥3,000 / ESC8-225>・12P PHOTO BOOK(フィリックス絵柄)・スペシャル両面フォトカード(フィリックス絵柄全2種より1枚ランダム封入)・ブックレットサイズオリジナル両面カード(フィリックス絵柄2枚封入)・オリジナルIDフォトFC盤スペシャル(フィリックス絵柄全2種より1枚ランダム封入)○FANCLUB会員限定盤(Seungmin盤) : CD Only ¥3,000 / ESC8-226>・12P PHOTO BOOK(スンミン絵柄)・スペシャル両面フォトカード(スンミン絵柄全2種より1枚ランダム封入)・ブックレットサイズオリジナル両面カード(スンミン絵柄2枚封入)・オリジナルIDフォトFC盤スペシャル(スンミン絵柄全2種より1枚ランダム封入)○FANCLUB会員限定盤(I.N盤): CD Only ¥3,000 / ESC8-227>・12P PHOTO BOOK(アイエン絵柄)・スペシャル両面フォトカード(アイエン絵柄全2種より1枚ランダム封入)・ブックレットサイズオリジナル両面カード(アイエン絵柄2枚封入)・オリジナルIDフォトFC盤スペシャル(アイエン絵柄全2種より1枚ランダム封入)◾️店舗別購入者特典内容・Stray Kids応援店(※対象店舗は追って発表):B2告知ポスター・Sony Music Shop:オリジナルフォトカード(絵柄A)(全8種の内1種ランダム)・TOWER RECORDS全店(TOWER RECORDS mini・オンライン含む):オリジナルフォトカード(絵柄B)(全8種の内1種ランダム)・HMV全店(HMV&BOOKS online含む)/全国のローソンLoppi端末:オリジナルフォトカード(絵柄C)(全8種の内1種ランダム)・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)※TSUTAYAオンラインショッピングは対象外:オリジナルましかくブロマイド (全8種の内1種ランダム)・玉光堂/バンダレコード/ライオン堂/イケヤミュージック(ECサイト含む):オリジナルA4クリアファイル(集合1種)・WonderGOO/新星堂全店(一部店舖を除く)および新星堂WonderGOOオンライン:オリジナルL判ブロマイド(全8種の内1種ランダム)・楽天ブックス:オリジナルフォトカード(絵柄D)(全8種の内1種ランダム)・セブンネットショッピング:オリジナルミニアクリルスタンドキーホルダー(全8種の内1種ランダム)・Neowing / CDJAPAN:オリジナルスマホサイズブロマイド(全8種の内1種ランダム)・Amazon.co.jp:メガジャケ(全8種の内1種ランダム)[まとめ買い特典]・Sony Music Shop:LIMITED PACKAGE初回生産限定盤A・B・通常盤初回仕様・期間生産限定盤初回仕様の4形態をまとめてご購入いただいた方に差し上げます。初回生産限定盤A・B・通常盤初回仕様・期間生産限定盤初回仕様の4形態をまとめて収納いただけるBOXとなります。※個別商品カートより全4形態をご購入いただいても、本特典は付与されません。必ずまとめ買いカートより商品をご購入ください。※まとめ買いにてご購入いただいた商品には<オリジナルフォトカード(絵柄A)(全8種の内1種ランダム)>は付与されませんので、予めご了承ください。▼Sony Music Shop まとめ買い購入https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=MATO000007462&cd=MATO000007462■Sony Music Shop:Stray Kids FANCLUB会員限定盤8形態収納BOX・FANCLUB会員限定盤8形態をまとめてご購入いただいた方に差し上げます。・FANCLUB会員限定盤8形態をまとめて収納いただけるBOXとなります。・個別商品カートより全8形態をご購入いただいても、本特典は付与されません。必ずまとめ買いカートより商品をご購入ください。・FANCLUB会員限定盤は、Stray Kids OFFICIAL FANCLUB「STAY JAPAN」または「STAY JAPAN MOBILE」会員様だけがご購入いただける商品です。▼FANCLUB会員限定盤 予約・STAY JAPAN:https://skz-stayjapan.com/s/n105/page/ck_Hollow・STAY JAPAN MOBILE:https://skz-stayjapan.com/s/n104/page/ck_Hollow■HMV全店(HMV&BOOKS online含む)/ 全国のローソンLoppi端末:オリジナルA6サイズノート・ [初回生産限定盤A・B・通常盤初回仕様・期間生産限定盤初回仕様4枚セット]のカートからご予約・ご購入いただいた方に先着で差し上げます。・初回生産限定盤A・B・通常盤初回仕様・期間生産限定盤初回仕様の単品カートでの4枚お買い上げは、オリジナルA6サイズノートは対象外となります。・ [初回生産限定盤A・B・通常盤初回仕様・期間生産限定盤初回仕様4枚セット]は、@lopp・HMV限定特典:オリジナルフォトカード(絵柄C)(全8種の内1種ランダム)も対象となります。オリジナルフォトカード(絵柄C)は4枚プレゼントいたしますが、絵柄はランダムのため重複する場合がございます。・店舗では、初回生産限定盤A・B・通常盤初回仕様・期間生産限定盤初回仕様を一緒にご購入いただいた方に先着で差し上げます。■楽天ブックス ・・・ 楽天ブックス限定オリジナル配送BOX・ [初回生産限定盤A・B・通常盤初回仕様・期間生産限定盤初回仕様4枚セット]のカートからご予約・ご購入いただいた方に先着で差し上げます。・初回生産限定盤A・B・通常盤初回仕様・期間生産限定盤初回仕様の単品カートでの4枚お買い上げは、楽天ブックス限定オリジナル配送BOXは対象外となります。・ [初回生産限定盤A・B・通常盤初回仕様・期間生産限定盤初回仕様4枚セット]は、楽天ブックス限定特典:オリジナルフォトカード(絵柄D)(全8種の内1種ランダム)も対象となります。オリジナルフォトカード(絵柄D)は4部プレゼントいたしますが、絵柄はランダムのため重複する場合がございます。・オリジナル配送BOXは、配送伝票やバーコード、テープが直接貼付された形態でのお届けとなります。また、配送中の汚れ、破損による交換はお断りいたします。・数量がなくなり次第終了となりますので予めご了承ください。・オリジナル配送BOXは1注文につき1箱でのお届けとなります。■セブンネットショッピング:オリジナルサコッシュ・[初回生産限定盤A・B・通常盤初回仕様・期間生産限定盤初回仕様4枚セット]のカートからご予約・ご購入いただいた方に先着で差し上げます。・初回生産限定盤A・B・通常盤初回仕様・期間生産限定盤初回仕様の単品カートでの4枚お買い上げは、オリジナル布ポーチは対象外となります。・ [初回生産限定盤A・B・通常盤初回仕様・期間生産限定盤初回仕様4枚セット]は、セブンネットショッピング限定特典:オリジナルミニアクリルスタンドキーホルダー(全8種の内1種ランダム)も対象となります。オリジナルミニアクリルスタンドキーホルダーは4部プレゼントいたしますが、絵柄はランダムのため重複する場合がございます。[注意事項]※特典は数に限りがございますので、無くなり次第終了となります。ご購入前に必ず各CDショップ・オンラインショップ商品ページにて特典の有無をご確認ください。※上記店舗・オンラインショップ以外での配布はございません。※特典絵柄は追ってご案内いたします。※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。※各オンラインショップに関しまして、カートが上がるまで時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。