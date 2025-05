ジェームズ・ガン監督による“ヒーローの原点”スーパーマンが、完全新作で復活!

DCユニバース新章の幕開けを告げる映画『スーパーマン』が、2025年7月11日(金)に日米同時公開されます。

チョコレートプラネットが〈スーパー〉アンバサダーに就任し、イベントでは監督からのサプライズメッセージも披露されました☆

公開日:2025年7月11日(金)

公開形態:日米同時公開(一部地域を除く)

配給:ワーナー・ブラザース

人気お笑いコンビ・チョコレートプラネット(長田庄平・松尾駿)が、『スーパーマン』の魅力を伝える〈スーパー〉アンバサダーに就任しました。

長田さんは、就任の喜びを以下のように語りました。

スーパー肩幅を持っておりますチョコレートプラネットの長田です!

就任が決定した時は「きたぁ!」って思いました。

こんなに間近で作品に接することができるポジションないですからね!

DCユニバースの作品は全部見ているんですけれども、その中でもスーパーマンは一番好きなキャラクターといっても過言ではないのでアンバサダーをやらせていただき〈スーパー〉嬉しいです!

松尾さんも、自身のユニークな視点からコメントしました。

スーパーニキビ肌を持っていますチョコレートプラネットの松尾です。

僕はDC がんばれ!スーパーペットの吹替声優でDC作品に参加していたので、その時の活躍が3年越しに認められて〈スーパー〉アンバサダーに就任したんだと思います!

皆さん〈スーパー〉アンバサダーですよ?

これはもう我々がスーパー芸人になったということでいいですよね!?

スーパーマンの魅力について熱弁!

長田さんは、今回のスーパーマンのビジュアルについて次のように語りました。

今回のスーパーマンは幼少期から見ていた初代のスーパーマンに近いフォルムですよね。

すごいワクワクしますし、子供の頃に戻ったような気持ちになります。

松尾さんは、スーパーマンと自身の関係性を交えてこう語りました。

スーパーマンは全ての芸人に影響を与えているといっても過言ではないと思います!

とにかく明るい安村さんもパンツを履いていますしね!

あと僕の名前は“駿”で相方が“庄平”なのでスーパーマンのシンボルである“S”なんです!

これも〈スーパー〉アンバサダーに選ばれた理由かもしれませんね!

本予告へのコメントも到着

長田さんは、公開された予告映像の衝撃について興奮気味にコメントしました。

いい意味で全く予想も立てられないですね。

予告に登場するヴィランの数とか半端ないじゃないですか!

しかもKAIJUも登場して「これ、どうやってスーパーマン戦っていくんだ!?」と思っちゃいますね。

ワクワク感が凄いので劇場で観たくなる予告でした!

松尾さんも、スーパーマンの苦悩する姿に注目していました。

今回のスーパーマンは結構ボコボコにされて、民衆からも缶を投げつけられていましたよね!?

スーパー頑張ってるけど、果たして最後まで頑張れるのかな..?と思いました。

さらに長田さんは、スーパードッグ・クリプトの登場についても触れました。

今回はスーパードッグのクリプトも出ますからね!

実写映画では初登場で、予告でも可愛かったですね。

松尾さんも、クリプトの健闘に期待を寄せました。

クリプトも頑張れるかな..?

頑張ってほしいな!

サプライズメッセージに大歓喜!

イベントでは、ジェームズ・ガン監督と主演デイビッド・コレンスウェットからのサプライズ動画メッセージが上映されました。

長田さんは驚きと興奮を隠せない様子で、こう反応しました。

すげえ!!!

嬉しい!!!

ジェームズ・ガンが名前呼んでくれたよ!!

松尾さんは、冗談を交えつつユニークな感想を述べました。

あとですごいお金請求されるとかないですよね?

長田さんはさらに、監督へのラブコールを送りました。

インスタもフォローしていますのでよかったら相互フォローしてもらえると嬉しいです。

僕らは色々コントをやっているので、ジェームズ・ガン監督に撮ってもらえませんか?

松尾さんもYouTube企画への参加を呼びかけました。

一緒に僕らのYouTubeも撮ってくれませんかね?

悪い顔選手権とか一緒にやりませんか?

アンバサダーとしての意気込みも!

長田さんは、公開に向けた期待を力強く語りました。

ヒーローの原点と言えるこの『スーパーマン』は、ジェームズ・ガン監督が撮っているということで、楽しさ120倍で間違いなく、皆さんが楽しめる映画となっていると思います。

ぜひ夏は『スーパーマン』を見に行きましょう!

松尾さんは、得意の“S”ギャグで締めました。

すごく面白い映画ですので、皆さんにしっかりスケジュールを予定を立てて『スーパーマン』を〈スーパー〉観てもらいたいです!

2025年7月11日(金)日米同時公開です。

