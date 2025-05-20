ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
カナダ消費者物価指数（CPI）（4月）
予想 0.4% 前回 0.3%（前月比)
予想 2.3% 前回 2.3%（前年比)
22:00
ボスティック・アトランタ連銀総裁、アトランタ連銀主催イベント講演
バーキン・リッチモンド連銀総裁、リッチモンド連銀主催会議挨拶（質疑応答なし）
22:30
コリンズ・ボストン連銀総裁「Fed Listens」イベント挨拶（金融政策に関する発言はない）
21日
2:00
ムサレム・セントルイス連銀総裁、米経済および金融政策について講演（質疑応答あり）
6:00
クーグラーFRB理事、イベント講演（質疑応答なし）
8:00
クリーブランド連銀総裁、サンフランシスコ連銀総裁、アトランタ連銀主催イベント出席（質疑応答あり）
G7財務相中銀総裁会議（カナダ、23日まで）※G7に合わせて日米財務相会談実施の可能性
EU外相理事会（防衛）ロシア-ウクライナ戦争、シリア含む中東情勢について協議
グーグル開発者会議「Google I/O 2025」（カルフォルニア、21日まで）
カタール経済フォーラム（22日まで）
FRB年次金融市場会議（フロリダ、～22日）
※予定は変更されることがあります。
カナダ消費者物価指数（CPI）（4月）
予想 0.4% 前回 0.3%（前月比)
予想 2.3% 前回 2.3%（前年比)
22:00
ボスティック・アトランタ連銀総裁、アトランタ連銀主催イベント講演
バーキン・リッチモンド連銀総裁、リッチモンド連銀主催会議挨拶（質疑応答なし）
22:30
コリンズ・ボストン連銀総裁「Fed Listens」イベント挨拶（金融政策に関する発言はない）
21日
2:00
ムサレム・セントルイス連銀総裁、米経済および金融政策について講演（質疑応答あり）
6:00
クーグラーFRB理事、イベント講演（質疑応答なし）
8:00
クリーブランド連銀総裁、サンフランシスコ連銀総裁、アトランタ連銀主催イベント出席（質疑応答あり）
G7財務相中銀総裁会議（カナダ、23日まで）※G7に合わせて日米財務相会談実施の可能性
EU外相理事会（防衛）ロシア-ウクライナ戦争、シリア含む中東情勢について協議
グーグル開発者会議「Google I/O 2025」（カルフォルニア、21日まで）
カタール経済フォーラム（22日まで）
FRB年次金融市場会議（フロリダ、～22日）
※予定は変更されることがあります。