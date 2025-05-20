µÜÇ÷ÇîÇ·¡¡ÅÚÅÄ¹¸Ç·¤Ë¸µÁêÊý¡¦·Ö¸¶Å°¤Ø¤ÎàÅÁ¸Àá¤ª´ê¤¤¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¡¡
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÚÅÄ¹¸Ç·¤¬£²£°Æü¡¢¸µ±«¾å¤¬¤ê·è»àÂâ¤ÎµÜÇ÷ÇîÇ·¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¡£µÜÇ÷¤Î¸µÁêÊý¡¦·Ö¸¶Å°¤«¤é¤ÎÅÁ¸À¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÅÚÅÄ¤¬¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡Ö¼Â¤ÏºòÆü¡¢·Ö¸¶¤µ¤ó¤È»Å»ö°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡Ö¡Ê·Ö¸¶¤Ë¡Ë¡ØÌÀÆü¡¢µÜÇ÷¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¦¤ó¤Ç¡¢ÅÁ¸À¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¤¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¡Ø¤¤¤ä¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËµÜÇ÷¤Ï¼ê¤òÃ¡¤¤¤ÆÂçÇú¾Ð¡£¤µ¤é¤ËÅÚÅÄ¤Ï¡Ö¼Â¤Ïº£Æü¤³¤Î¸å¡¢¤Þ¤¿·Ö¸¶¤µ¤ó¤È²ñ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢»Å»ö¤Ç¡£¤À¤«¤éÅÁ¸À¡¢¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤ó¤Ç¡Ä¡×¤È¡¢º£ÅÙ¤ÏµÜÇ÷¤«¤é·Ö¸¶¤Ø¤ÎàÅÁ¸À·¸á¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤¿¡£
¡¡µÜÇ÷¤Ï¡Öº£¡¢¥´¥ë¥Õ¤ò¿¿·õ¤Ë¤Í¡£¿ô¤«·î¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦£±ÅÙ¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£Ç³¤¨¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥Þ¥¸¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥´¥ë¥Õ¹¥¤¤Î¸µÁêÊý¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂ÷¤·¤¿¡£