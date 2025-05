【独占動画】もし女性だったらメンバーの誰に癒されたい？MA55IVE THE RAMPAGEインタビュー

女性用風俗・通称 女風(ジョフウ)のリアルを明るく健やかに描くお仕事ヒューマンドラマ、ドラマチューズ!「 ジョフウ 〜女性にxxxxって必要ですか?〜 」(毎週火曜深夜24時30分/※5月20日の放送は「世界卓球2025」放送により放送日時変更の可能性があります)。OPテーマを担当するMA55IVE THE RAMPAGEにインタビュー!さわやかなタイトルバックも印象的なOPテーマ「キミノトコマデ」の聴きどころ、Crystal Kayフィーチャリングによるニューシングル「REEEMINDER! feat. Crystal Kay」について、そしてイケメンセラピストたちが女性を癒す本作にちなんで、もし女性だったらメンバーの誰に癒されたいかもうかがいました。

MA55IVE THE RAMPAGEがOP主題歌を担当するドラマチューズ!「ジョフウ 〜女性にxxxxって必要ですか?〜」、今夜放送の第8話は?第8話パラディーソに芸能事務所のマネージャーから依頼が入る。依頼主はアイドルの小南ちひろ(北野瑠華)。任命されたマルニ(松本大輝)は、芸能人ならではの悩みや葛藤を抱えるちひろに癒やしを与えることはできるのか!?一方、アカリ(山崎紘菜)はセラピストの指名を増やすべく、各店舗のセラピストが集まる"女風バー"へ視察に行く。そこで刺激を受けながらも、ランカーしか知られていない状況に悔しさがこみ上げてきて…?第1〜3話と最新話を、「ネットもテレ東」、「TVer」で見逃し配信中!【プロフィール】MA55IVE THE RAMPAGE(マッシブ ザ ランページ)THE RAMPAGEパフォーマーのLIKIYA、神谷健太、山本彰吾、浦川翔平、鈴木昂秀の5人全員がマイクを握るヒップホップユニット。2020年2月に配信シングル「Determined」でデビュー。2024年、1stアルバム「M5V」をリリースし、初単独ツアー「MA55IVE THE RAMPAGE 1st LIVE TOUR 2024 "M5V"」を敢行。2025年、ゲストアーティストを迎えての新たなプロジェクト「MA55IVE UNION」始動。4月30日(水)には第1弾となるNew Single「REEEMINDER! feat. Crystal Kay」をリリース。ドラマ「ジョフウ 〜女性に××××って必要ですか?〜」(テレ東)OPテーマ「キミノトコマデ」も収録。