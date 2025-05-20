米津玄師、「Plazma」踊るマチュ公開
米津玄師の公式X、YouTube、TikTokアカウントより、「Plazma」の楽曲に合わせ、『機動戦士Gundam 』のメインキャラクターのフィギュアが踊るストップモーション動画が公開された。キャラクターは、アマテ・ユズリハ(マチュ)、ニャアン、シュウジの３名。
◆米津玄師 画像
先日4月29日(火)には『機動戦士Gundam 』のフィギュアが踊るストップモーション動画が公開され、Xでは反響とともに再生数が1800万回を突破。今作はその踊りを3名が練習している風景となっている。動画は、コマ撮りクリエイターチーム「Animist」により制作された。
劇場先行版に次いで現在はTVシリーズ『機動戦士Gundam 』が放送されており、本日20日24:29より第7話の放送を迎える。
米津玄師は6月11日(水)に15thシングル「Plazma / BOW AND ARROW」をリリースする。こちらは「ハロ盤」、「インストーラーデバイス盤」、「通常盤 Plazma / BOW AND ARROW」、「通常盤 BOW AND ARROW / Plazma」の4形態で予約を受付中。
■機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)
毎週水曜午前1時から Prime Videoで国内最速配信中
監督：鶴巻和哉 シリーズ構成：榎戸洋司
キャラクターデザイン：竹 メカニカルデザイン：山下いくと
アニメーションキャラクターデザイン・キャラクター総作画監督：池田由美／小堀史絵
アニメーションメカニカルデザイン・メカニカル総作画監督：金 世俊
原作：富野由悠季／矢立 肇 脚本：榎戸洋司／庵野秀明
デザインワークス：渭原敏明／前田真宏／阿部慎吾／松原秀典 コンセプトアート：上田 創
美術監督・美術設定：加藤 浩(ととにゃん) 色彩設計：井上あきこ(Wish)
CGI監督：鈴木貴志 CGIアートディレクター：小林浩康 特技監督：矢辺洋章
撮影監督：塩川智幸(T2 studio) 編集：辻田恵美 音楽：照井順政／蓮尾理之
主題歌：米津玄師「Plazma」
エンディングテーマ：星街すいせい「もうどうなってもいいや」
音響監督・整音：山田 陽(サウンドチーム・ドンファン)
音響効果：山谷尚人(サウンドボックス)
主・プロデューサー：杉谷勇樹 エグゼクティブ・プロデューサー：小形尚弘 プロデューサー：笠井圭介
制作：スタジオカラー／サンライズ 製作：バンダイナムコフィルムワークス／日本テレビ放送網
▼キャスト
アマテ・ユズリハ(マチュ)：黒沢ともよ ニャアン：石川由依 シュウジ・イトウ：土屋神葉 シャリア・ブル：川田紳司
公式HP：https://www.gundam.info/feature/gquuuuuux/
公式X：@G_GQuuuuuuX https://x.com/G_GQuuuuuuX
▲©創通・サンライズ
■米津玄師 15thシングル 「Plazma / BOW AND ARROW」
https://smej.lnk.to/Plazma_BOWANDARROW_CD
「Plazma」『機動戦士Gundam 』主題歌
「BOW AND ARROW」TVアニメ『メダリスト』オープニング主題歌
■商品形態
初回限定 ハロ盤CD+ハロ￥4,900（税込）/ SECL-3200〜3201
初回限定 インストーラーデバイス盤CD+DVD￥3,380（税込）/ SECL-3202〜3204
初回限定 通常盤Plazma / BOW AND ARROWCD￥1,100（税込）/ SECL-3205
初回限定 通常盤 BOW AND ARROW / PlazmaCD￥1,100（税込）/ SECL-3206
■収録内容
[CD] （ハロ盤/インストーラーデバイス盤/通常盤Plazma / BOW AND ARROW）
Plazma
BOW AND ARROW
Plazma アニメ・オープニングver.
BOW AND ARROW アニメ・オープニング ver.
[CD] （通常盤 BOW AND ARROW / Plazma）
BOW AND ARROW
Plazma
BOW AND ARROW アニメ・オープニング ver.
Plazma アニメ・オープニングver.
[DVD] （インストーラーデバイス盤のみに付属）
「Plazma」 Music Video
TVシリーズ 『機動戦士Gundam 』 ノンクレジットオープニング
劇場先行版『機動戦士Gundam -Beginning-』Promotion Reel
劇場先行版『機動戦士Gundam -Beginning-』本予告
「BOW AND ARROW」 Music Video
「BOW AND ARROW」 Music Video 羽生結弦Short Program ver.
TVアニメ『メダリスト』ノンクレジットオープニング
■法人特典 (共通)
「Plazma / BOW AND ARROW」 サイリウムチャーム
※特典は「先着」となり、数に限りがあります。一部の店舗/ECサイトでは特典が付かない場合がございます。ご予約ご購入の際は、特典の有無を必ず店頭/ECサイトでご確認ください。
関連リンク
◆「BOW AND ARROW」特設ページ
◆米津玄師 オフィシャルサイト
◆米津玄師 オフィシャルX
◆米津玄師 オフィシャルInstagram
◆米津玄師 オフィシャルTikTok
◆米津玄師 オフィシャルYouTubeチャンネル