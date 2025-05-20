米津玄師の公式X、YouTube、TikTokアカウントより、「Plazma」の楽曲に合わせ、『機動戦士Gundam 』のメインキャラクターのフィギュアが踊るストップモーション動画が公開された。キャラクターは、アマテ・ユズリハ(マチュ)、ニャアン、シュウジの３名。

◆米津玄師 画像










先日4月29日(火)には『機動戦士Gundam 』のフィギュアが踊るストップモーション動画が公開され、Xでは反響とともに再生数が1800万回を突破。今作はその踊りを3名が練習している風景となっている。動画は、コマ撮りクリエイターチーム「Animist」により制作された。

「Plazma」は、『機動戦士Gundam』の主題歌として書き下ろし、1月20日（月）に配信リリース。劇場先行版の大ヒットとともにチャートを席巻し、デイリーランキング31冠、初週ウィークリーランキング4冠を記録した。

劇場先行版に次いで現在はTVシリーズ『機動戦士Gundam 』が放送されており、本日20日24:29より第7話の放送を迎える。

米津玄師は6月11日(水)に15thシングル「Plazma / BOW AND ARROW」をリリースする。こちらは「ハロ盤」、「インストーラーデバイス盤」、「通常盤 Plazma / BOW AND ARROW」、「通常盤 BOW AND ARROW / Plazma」の4形態で予約を受付中。

■機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)

毎週火曜24時29分から 日テレ系30局ネットで放送中
毎週水曜午前1時から Prime Videoで国内最速配信中
監督：鶴巻和哉　シリーズ構成：榎戸洋司
キャラクターデザイン：竹　メカニカルデザイン：山下いくと
アニメーションキャラクターデザイン・キャラクター総作画監督：池田由美／小堀史絵
アニメーションメカニカルデザイン・メカニカル総作画監督：金 世俊
原作：富野由悠季／矢立 肇　脚本：榎戸洋司／庵野秀明
デザインワークス：渭原敏明／前田真宏／阿部慎吾／松原秀典　コンセプトアート：上田 創
美術監督・美術設定：加藤 浩(ととにゃん)　色彩設計：井上あきこ(Wish)
CGI監督：鈴木貴志　CGIアートディレクター：小林浩康 特技監督：矢辺洋章
撮影監督：塩川智幸(T2 studio)　編集：辻田恵美　音楽：照井順政／蓮尾理之
主題歌：米津玄師「Plazma」
エンディングテーマ：星街すいせい「もうどうなってもいいや」
音響監督・整音：山田 陽(サウンドチーム・ドンファン)
音響効果：山谷尚人(サウンドボックス)
主・プロデューサー：杉谷勇樹　エグゼクティブ・プロデューサー：小形尚弘　プロデューサー：笠井圭介
制作：スタジオカラー／サンライズ　製作：バンダイナムコフィルムワークス／日本テレビ放送網
▼キャスト
アマテ・ユズリハ(マチュ)：黒沢ともよ　ニャアン：石川由依　シュウジ・イトウ：土屋神葉　シャリア・ブル：川田紳司
公式HP：https://www.gundam.info/feature/gquuuuuux/
公式X：@G_GQuuuuuuX　 https://x.com/G_GQuuuuuuX


▲©創通・サンライズ

■米津玄師 15thシングル 「Plazma / BOW AND ARROW」

2025年6月11日（水）発売
https://smej.lnk.to/Plazma_BOWANDARROW_CD

「Plazma」『機動戦士Gundam 』主題歌
「BOW AND ARROW」TVアニメ『メダリスト』オープニング主題歌

■商品形態
初回限定　ハロ盤CD+ハロ￥4,900（税込）/ SECL-3200〜3201

初回限定　インストーラーデバイス盤CD+DVD￥3,380（税込）/ SECL-3202〜3204

初回限定　通常盤Plazma / BOW AND ARROWCD￥1,100（税込）/ SECL-3205

初回限定　通常盤 BOW AND ARROW / PlazmaCD￥1,100（税込）/ SECL-3206


■収録内容
[CD] （ハロ盤/インストーラーデバイス盤/通常盤Plazma / BOW AND ARROW）
Plazma
BOW AND ARROW
Plazma アニメ・オープニングver.
BOW AND ARROW アニメ・オープニング ver.

[CD] （通常盤 BOW AND ARROW / Plazma）
BOW AND ARROW
Plazma
BOW AND ARROW アニメ・オープニング ver.
Plazma アニメ・オープニングver.

[DVD] （インストーラーデバイス盤のみに付属）
「Plazma」 Music Video
TVシリーズ 『機動戦士Gundam 』 ノンクレジットオープニング
劇場先行版『機動戦士Gundam -Beginning-』Promotion Reel
劇場先行版『機動戦士Gundam -Beginning-』本予告
「BOW AND ARROW」 Music Video
「BOW AND ARROW」 Music Video 羽生結弦Short Program ver.
TVアニメ『メダリスト』ノンクレジットオープニング

■法人特典 (共通)
「Plazma / BOW AND ARROW」 サイリウムチャーム
※特典は「先着」となり、数に限りがあります。一部の店舗/ECサイトでは特典が付かない場合がございます。ご予約ご購入の際は、特典の有無を必ず店頭/ECサイトでご確認ください。






関連リンク

◆「Plazma」特設ページ
◆「BOW AND ARROW」特設ページ
◆米津玄師 オフィシャルサイト
◆米津玄師 オフィシャルX
◆米津玄師 オフィシャルInstagram
◆米津玄師 オフィシャルTikTok
◆米津玄師 オフィシャルYouTubeチャンネル