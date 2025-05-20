■機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)





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毎週火曜24時29分から 日テレ系30局ネットで放送中毎週水曜午前1時から Prime Videoで国内最速配信中監督：鶴巻和哉 シリーズ構成：榎戸洋司キャラクターデザイン：竹 メカニカルデザイン：山下いくとアニメーションキャラクターデザイン・キャラクター総作画監督：池田由美／小堀史絵アニメーションメカニカルデザイン・メカニカル総作画監督：金 世俊原作：富野由悠季／矢立 肇 脚本：榎戸洋司／庵野秀明デザインワークス：渭原敏明／前田真宏／阿部慎吾／松原秀典 コンセプトアート：上田 創美術監督・美術設定：加藤 浩(ととにゃん) 色彩設計：井上あきこ(Wish)CGI監督：鈴木貴志 CGIアートディレクター：小林浩康 特技監督：矢辺洋章撮影監督：塩川智幸(T2 studio) 編集：辻田恵美 音楽：照井順政／蓮尾理之主題歌：米津玄師「Plazma」エンディングテーマ：星街すいせい「もうどうなってもいいや」音響監督・整音：山田 陽(サウンドチーム・ドンファン)音響効果：山谷尚人(サウンドボックス)主・プロデューサー：杉谷勇樹 エグゼクティブ・プロデューサー：小形尚弘 プロデューサー：笠井圭介制作：スタジオカラー／サンライズ 製作：バンダイナムコフィルムワークス／日本テレビ放送網▼キャストアマテ・ユズリハ(マチュ)：黒沢ともよ ニャアン：石川由依 シュウジ・イトウ：土屋神葉 シャリア・ブル：川田紳司公式HP：https://www.gundam.info/feature/gquuuuuux/公式X：@G_GQuuuuuuX https://x.com/G_GQuuuuuuX