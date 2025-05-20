2025年5月21日（水）発売音源配信サイトまとめ：https://yutori.lnk.to/HertzmetreCD販売サイトまとめ：https://yutori.lnk.to/Hertzmetre_CD通常盤（CD only） KSCL-3579 ￥2,530円(税込)■収録曲 ：M-1 「スピード」M-2 「NOT MUSIC」M-3 「白い薔薇」M-4 「合鍵とアイロニー」M-5 「1 sheep to sleep」M-6 「純粋無垢」M-7 「スーパームーン」■店頭特典・Amazon.co.jp：メガジャケ・楽天ブックス：「Hertzmetre」オリジナル缶バッチ・セブンネットショッピング：「Hertzmetre」オリジナルピック・HMV全店（HMV&BOOKS online含む）：ポストカード・TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）：「Hertzmetre」オリジナル ステッカー Type-A・応援店舗特典：「Hertzmetre」オリジナルステッカー Type-B※対象店舗以外での配布はございません。予めご了承下さい。※各法人特典は無くなり次第終了となります。※対象商品 1 枚購入につき 1 つ特典をお渡しいたします。※絵柄は後日発表とさせていただきます。

作品情報



『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』2025年4月7日より毎週月曜 23:00〜TOKYO MX・BS日テレ、25:59〜読売テレビにて放送開始※放送時間は予告なく変更となる場合がございます。各種動画配信サービスにて放送直後より順次配信開始◆キャスト灰廻航一：梅田修一朗 ポップ☆ステップ：長谷川育美 ナックルダスター：間宮康弘相澤消太：諏訪部順一 インゲニウム：北田理道釘崎ソーガ：鳥海浩輔蜂須賀九印：千本木彩花◆スタッフ原作：「ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-」(集英社ジャンプ コミックス刊)古橋秀之 別天荒人 堀越耕平監督：鈴木健一シリーズ構成・脚本：黒田洋介 キャラクターデザイン：吉田隆彦美術監督：渡辺幸浩 色彩設計：のぼりはるこ撮影監督：張 盈穎 3DCG監督：佐々木瑞生 編集：廣瀬清志音楽：林ゆうき 山城ショウゴ 古橋勇紀 音響監督：三間雅文オープニングテーマ こっちのけんと「けっかおーらい」エンディングテーマ yutori「スピード」アニメーション制作：ボンズフィルム◆公式サイト／公式SNS公式サイト：http://vigilante-anime.com/公式X：https://x.com/vigilante_mha公式Instagram：https://www.instagram.com/vigilante_mha/公式TikTok：https://www.tiktok.com/@vigilante_mha© 古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会