yutori、新作ミニAL『Hertzmetre』全曲ティザー映像公開＋ツアー東京公演の追加販売が決定
yutoriがミニアルバム『Hertzmetre』(ヨミ：ヘルツメートル)のリリースを明日5月21日(水)に控え、同作の全曲ティザー映像を公開した。
◆『Hertzmetre』全曲ティザー映像
約1年ぶりとなるミニアルバム『Hertzmetre』はTVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』エンディングテーマとなっている「スピード」に加え、「白い薔薇」「合鍵とアイロニー」「純粋無垢」といった既発シングル3曲と、未発表曲3曲を加えた全7曲を収録する。
このたび公開された全曲ティザー映像では、新曲含むすべての楽曲を一部楽しむことが出来る。夜街頭の下で佐藤古都子が弾き語りをしながら佇む姿が印象的な映像を是非チェックしてもらいたい。
また、現在開催中の全国ツアー＜yutori ONEMAN TOUR 2025”One call away”＞から、ソールドアウトとなっている東京・Zepp Shinjuku公演のチケット追加販売も決定した。こちらは会場レイアウト確定に伴う追加販売で、受付は抽選となる。受付期間は5月21日（水）12時から6月1日（日）23時59分まで。
＜yutori ONEMAN TOUR 2025”One call away”＞ぴあ限定 東京公演追加販売
受付期間：5/21(水)12:00~6/1(日)23:59
ミニアルバム『Hertzmetre』
2025年5月21日（水）発売
音源配信サイトまとめ：https://yutori.lnk.to/Hertzmetre
CD販売サイトまとめ：https://yutori.lnk.to/Hertzmetre_CD
通常盤（CD only） KSCL-3579 ￥2,530円(税込)
■収録曲 ：
M-1 「スピード」
M-2 「NOT MUSIC」
M-3 「白い薔薇」
M-4 「合鍵とアイロニー」
M-5 「1 sheep to sleep」
M-6 「純粋無垢」
M-7 「スーパームーン」
■店頭特典
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：「Hertzmetre」オリジナル缶バッチ
・セブンネットショッピング：「Hertzmetre」オリジナルピック
・HMV全店（HMV&BOOKS online含む）：ポストカード
・TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）：「Hertzmetre」オリジナル ステッカー Type-A
・応援店舗特典：「Hertzmetre」オリジナルステッカー Type-B
※対象店舗以外での配布はございません。予めご了承下さい。
※各法人特典は無くなり次第終了となります。
※対象商品 1 枚購入につき 1 つ特典をお渡しいたします。
※絵柄は後日発表とさせていただきます。
1stシングル「スピード」
http://kmu.lnk.to/speed_PKG
期間生産限定盤（CD only アニメJK写仕様）
KSCL - 3578 \1,320（税込）
［収録曲］
1.スピード
2.スピード (Anime Size)
3.スピード (Instrumental)
4.スピード (Anime Size Instrumental)
ライブ情報
チケット：\4,500+1D
2025年
4月12日（土）福岡 DRUM Be-1 open 17:30 / start 18:00
4月29日（火・祝）新潟GOLDEN PIGS BLACK STAGE open 18:00 / start 18:30
5月30日（金）宮城・仙台 darwin open 18:00 / start 19:00
6月1日（日）北海道・札幌PLANT open 17:30 / start 18:00
6月7日（土）広島 CAVE-BE open 17:30 / start 18:00
6月8日（日）香川・高松 DIME open 17:30 / start 18:00
6月14日（土）愛知・名古屋 DIAMOND HALL open 17:00 / start 18:00
6月29日（日）東京 Zepp Shinjuku open 16:00 / start 17:00
7月11日（金）大阪 BIGCAT open 18:00 / start 19:00
作品情報
2025年4月7日より毎週月曜 23:00〜TOKYO MX・BS日テレ、25:59〜読売テレビにて放送開始
※放送時間は予告なく変更となる場合がございます。
各種動画配信サービスにて放送直後より順次配信開始
◆キャスト
灰廻航一：梅田修一朗 ポップ☆ステップ：長谷川育美 ナックルダスター：間宮康弘
相澤消太：諏訪部順一 インゲニウム：北田理道
釘崎ソーガ：鳥海浩輔
蜂須賀九印：千本木彩花
◆スタッフ
原作：「ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-」(集英社ジャンプ コミックス刊)
古橋秀之 別天荒人 堀越耕平
監督：鈴木健一
シリーズ構成・脚本：黒田洋介 キャラクターデザイン：吉田隆彦
美術監督：渡辺幸浩 色彩設計：のぼりはるこ
撮影監督：張 盈穎 3DCG監督：佐々木瑞生 編集：廣瀬清志
音楽：林ゆうき 山城ショウゴ 古橋勇紀 音響監督：三間雅文
オープニングテーマ こっちのけんと「けっかおーらい」
エンディングテーマ yutori「スピード」
アニメーション制作：ボンズフィルム
◆公式サイト／公式SNS
公式サイト：http://vigilante-anime.com/
公式X：https://x.com/vigilante_mha
公式Instagram：https://www.instagram.com/vigilante_mha/
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@vigilante_mha
© 古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会
関連リンク
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