à³Ø±àº×¤Î½÷²¦á56ºÐ¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡õÈþµÓ·òºß¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö37Ç¯Á°¤ÎÂç³Øº×¤Î»þ¤ÈÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÈþµÓ¤Ï¹ñÊõµé¡×¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸
¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥«ºÇ¹â¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¤Ë¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸¡ª
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¿¹¹âÀéÎ¤¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¤òÃå¤³¤Ê¤¹»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡¿¹¹â¤Ï¡Ö2025 ¿¹¹âÀéÎ¤¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡È¤¢¤Ê¤¿¤â»ä¤â¥Õ¥¡¥¤¥È!!¡É5·î16Æü µÜ¾ë ÀçÂæ¶ä¹Ô¥Û¡¼¥ë ¥¤¥º¥ß¥Æ¥£21 Âç¥Û¡¼¥ë ½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö²Æ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¤À¤ó¤À¤ó½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£³§¤µ¤ó¤Î´¿À¼¤âÆ±¤¸¤¯¤é¤¤Ç®¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¤Þ¤µ¤·¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â»ä¤â¡É¸µµ¤¥â¥ê¥â¥ê¡É¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥º¥Ã¥¥å¡¼¥ó♡¤ä¤é¤ì¤¿¡Á¡×¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥«¤Ë¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡¼¥Ä¤ÎÈþµÓ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¹ñÊõµé¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ö¥ë¡¼¤Î°áÁõ¤Þ¤ë¤Ç¥Ê¥¦¥·¥«¤Î¤è¤¦¡×¡ÖÀéÎ¤¤µ¤ó¤Î¤ª¼µ·¤Î¼Ì¿¿¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£ÂÎ´´¤¬¤·¤Ã¤«¤ê½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö37Ç¯Á°¤Ë¡¢½é¤á¤ÆÂç³Øº×¤ÇÇÒ¸«¤·¤¿¤È¤¤ÈÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥«ºÇ¹â¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®♡¡×¤È´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡¿¹¹â¤Ï¡¢1987Ç¯±Ç²è¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤ËÎø¤·¤Æ¡×¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Á°ÀéÎ¤Ìò¤Ç½Ð±é¤·¡¢Æ±±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¡ÖNEW SEASON¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢²Î¼ê³èÆ°¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¡¢89Ç¯¡Ö¥¶¡¦¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢²Î»ì¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢PV¤Ç¤Ï¿¹¹â¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤ë¡Ö¥³¥¹¥×¥ì¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£15Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿DVD¡õCD¡Ö1990Ç¯¤Î¿¹¹âÀéÎ¤¡×¤Ë¤Ï¡¢90Ç¯¤Ë16¸ø±é¹Ô¤ï¤ì¤¿³Ø±àº×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¡¢ÅÁÀâ¤Î±§ÅÔµÜÂç³Ø¤Ç¤Î¥é¥¤¥ô¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£