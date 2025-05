BTS JIN、2ndソロアルバムタイトル曲「Don′t Say You Love Me」のリミックス集をリリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■オリジナルに加え、バンドバージョン、ローファイリミックス、ディスコリミックスなどバラエティに富んだトラックがラインナップ!

BTSのJINが、2ndソロアルバム『Echo』のタイトル曲「Don’t Say You Love Me」のリミックス集を5月20日13時に配信リリースした。

『Don’t Say You Love Me(Remixes)』と題された本作には、オリジナルバージョンとそのインストゥルメンタルトラックの他、バンドバージョン、ローファイリミックス、ディスコリミックス、シンセウェーブリミックス、90年代ポップリミックス、フューチャーポップリミックスと、6つのトラックを収録。

バンドバージョンは、まるでJINのライブステージを目の前で見ているかのような臨場感を届ける。原曲が持つイージーリスニングな魅力に豊かなバンドサウンドが強調された。

ローファイリミックスでは、穏やかなアコースティックギターの演奏が、原曲の持つ寂しげな雰囲気を引き立てる。後半に行くほど盛り上がっていくサウンドは、JINの訴求力のあるボーカルをさらに引き立てる。

ディスコリミックスは、思わず立ち上がって踊りたくなるようなアレンジで、シンセサウンドとファンキーなディスコリズムが、一層明るいメロディを完成させた。

シンセウェーブリミックスは、弾けるバウンスのドラムとベースリズムに、レトロな雰囲気が加わった。原曲が持つ複雑な感情まで、明るく昇華させたアレンジが、新鮮な聴き心地を生み出している。

ロマンチックな電子音と明るいメロディが郷愁を呼び起こす90年代ポップリミックス、甘美なギターアルペジオで始まり、パワフルな弦楽器演奏へとつながるフューチャーポップリミックスも期待を集めている。

「Don’t Say You Love Me」は、愛は癒しや慰めであると同時に、苦痛にもなりうるという複雑な気持ちを淡々と歌った曲。

5月16日にリリースされ、Spotifyの「デイリートップソンググローバル」に9位にチャートインするなど、全世界のファンから愛されている。

なお、JINは5月22日に放送されるアメリカNBCの人気番組『The Tonight Show Starring Jimmy Fallon』に出演し、「Don’t Say You Love Me」のステージを披露する。

(C)BIGHIT MUSIC

リリース情報

2025.05.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Don’t Say You Love Me」

2025.05.20 ON SALE

ALBUM『Echo』

※韓国発売日:5月16日

2025.05.20 ON SALE

DIGITAL ALBUM『Don’t Say You Love Me(Remixes)』

