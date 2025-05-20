【5月21日～】大丸札幌店でコーヒー×スイーツの祭典「Coffee Pairing Festival」が開催（札幌）
2025年5月21日（水）から5月26日（月）まで、札幌市の『大丸札幌店』にて『Coffee Pairing Festival 2025 in Sapporo』が開催されます。
画像：株式会社CafeSnap
“ペアリング”とは、相性のいい食べ物と飲み物を組み合わせて、互いの美味しさを引き立て合う楽しみ方。
『Coffee Pairing Festival』は、スペシャルティコーヒーとスイーツのペアリングをテーマに、2024年春に東京・松坂屋上野店で初開催された新感覚のコーヒーフェスです。
そんな注目のイベントが、ついに北海道に初上陸！
編集部PICK UP：全28店が出店！北海道初上陸の名店も
画像：株式会社CafeSnap
国内外のコーヒーの大会で輝かしい成績を残してきたバリスタやロースターが手がけるスペシャルティコーヒーが、日本のみならず海外からも集結！ 今回、過去最多の全28店が出店します。
海外勢を含む実力派スペシャルティコーヒーロースター13店、地元北海道をはじめとした人気スイーツショップ12店、コーヒー器具や生活雑貨などのグッズブランド3店が、さまざまなコーヒーとスイーツの楽しみ方を届けてくれます！
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またスイーツは、食材豊かな北海道が誇る人気店をメインに、話題のショップが勢ぞろい。スイーツ好きも楽しめる特別なラインアップです。
詳細情報
Coffee Pairing Festival 2025 in Sapporo
開催期間：2025年5月21日（水）～26日（月）
開催時間：10:00～19:00（最終日は18:00まで）
開催場所：北海道札幌市中央区北5条西4-7 大丸札幌店 7階 催事場
北海道Likers編集部のひとこと
『Coffee Pairing Festival』が北海道に初上陸！
コーヒーのプロフェッショナルたちによる、ペアリングをテーマにした豪華ワークショップも開催されます。
いろいろな組み合わせを楽しんで、あなた好みのペアリングをぜひ見つけてみてくださいね！
文／北海道Likers
【画像・参考】北海道に初上陸！ スペシャルティコーヒー✕スイーツを楽しむ『Coffee Pairing Festival 2025 in Sapporo』大丸札幌店で開催 - PR TIMES
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