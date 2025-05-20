ÂÀÅÄ¸÷¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¤Î¥¿¥¤¥¿¥ó¡ÈÅÅ·â°ÜÀÒ¡É¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡©YouTube¤Ç¸ÀµÚ
¡¡¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×ÂÀÅÄ¸÷¡Ê60¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿CBC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ÖÂÀÅÄ¡ßÀÐ°æ¤Î¥Ç¥é¥é¥Ð¡×¡Ê¿åÍË¸å7¡¦00¡Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡×¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡Ê30¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡ÖÂÀÅÄ¤µ¤ó¤â¼ã¤¤º¢¤Ë»öÌ³½ê¤ò¼¤á¤Æ¶ìÏ«¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤¬µÈËÜ¤ò¼¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«?¥¿¥¤¥¿¥ó¤ËÅÅ·â°ÜÀÒ¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¡£
¡¡¡ÖµÈËÜ¤Ï¥Ç¥«¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î´§¤¬¥È¥ó¥È¥ó¥È¥ó¤È»Ï¤Þ¤ë¤«»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡£¤Ç¤â¤¯¤ë¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ÏËÜ¿Í¼¡Âè¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡×¤È¤¤¤¤¡ÖÈà¤Ï¥Í¥¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤±¤É¡¢µÈËÜ¤ÎÉñÂæ¤Ï½Ð¤ì¤Ê¤¤¤È¡£¤³¤ì¤«¤é³«Âó¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¡Ø¥¿¥¤¥¿¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡×¤È¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤È¡¢ÀÐ°æÎ¼¼¡¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤!¤³¤ì¤ò¥³¥ó¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤Ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£