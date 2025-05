櫻井哲夫、神保彰、向谷実によるトリオバンド「かつしかトリオ」が、5月28日にリリースするライブBlu-ray『かつしかトリオ LIVE TOUR 2024『ウチュウノアバレンボー(仮)』』の発売を前にトレーラー映像をYouTubeに公開した。この映像には2024年11月26日に東京国際フォーラム ホールCで行われた全国ツアー『ウチュウノアバレンボー(仮)』追加公演の模様が収録されている。

5月28日発売の映像作品のトレーラー動画を公開!

ライブBlu-ray『かつしかトリオ LIVE TOUR 2024『ウチュウノアバレンボー(仮)』』は実に19台のカメラを用いたことですでに話題だが、公式YouTubeチャンネルで公開したトレーラー映像でもメンバーの圧倒的な演奏技術を間近で捉えたカメラワークによって息をのむようなテクニックと迫力を臨場感たっぷりに映し出している。注目は、同期音源を一切使わず、3人だけによる完全な生演奏で構成されている点だ。長年の経験に裏打ちされたグルーヴ感が、かつしかトリオの魅力を存分に伝える。

かつしかトリオ LIVE TOUR 2024『ウチュウノアバレンボー(仮)』トレーラー動画:

https://youtu.be/cXghhdp3iOA



衣装や舞台セット、VJ映像を駆使した演出が視覚的な没入感を高め、音と映像が融合した彼らのステージは圧巻だ。トレーラー公開に合わせ、人気楽曲「a la moda」と「天ノ川」のフル演奏映像も公開され、リリースに向けてファンの期待は高まるばかり。

a la moda /かつしかトリオ(Blu-ray『かつしかトリオ LIVE TOUR 2024『ウチュウノアバレンボー(仮)』』より):

https://youtu.be/FEnopms5D6U



天ノ川 /かつしかトリオ(Blu-ray「かつしかトリオ LIVE TOUR 2024『ウチュウノアバレンボー(仮)』」より):

https://youtu.be/6DFFiFz1Vtk



映像作品の発売に連動して、全国5カ所(タワーレコード札幌パルコ店、新宿店、渋谷店、ジョーシン日本橋店、タワーレコード福岡パルコ店)でライブの臨場感あふれるステージ写真を多数展示するパネル展を開催。対象商品を購入することで、展示パネルを抽選でプレゼントするキャンペーンも実施する。

https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1556

待望の全国ツアー開催決定!

また、待望の全国ツアー「音楽館 40th Anniversary Presents かつしかトリオ LIVE TOUR 2025 『Organic』」の開催も決定した。東京、福岡、愛知、北海道、大阪の全国5都市を巡るツアーで、10月18日の東京公演を皮切りにスタートする。これまでの楽曲を新たなアレンジで再構築し、進化を続ける“今”の姿を見せる予定になっているそう。ツアーでは新曲の初披露も期待されており、音楽が“生きている”ことを全身で感じられる濃密な時間となりそうだ。

メンバー3人による生解説付き!オンライン視聴会の開催が決定!

そして本日5月20日、グループの公式YouTubeでスペシャル視聴会を配信する。約30分の特別編集映像(ライブ本編とメイキング)を、メンバー3人が生解説付きで紹介。制作秘話や裏話を楽しめるファン必見のイベントだ。アーカイブ配信も予定されているので、リアルタイムで参加できない人も安心だ。

■オンライン視聴会情報

5月20日(火) 18:00 開始予定

Katsushika-Trio Official(YouTube)

https://www.youtube.com/@Katsushika-Trio

※アーカイブ配信予定

■ツアー情報

音楽館 40th Anniversary Presents かつしかトリオLIVE TOUR 2025 『Organic』

10月18日(土) <東京>かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール 開場17:00 / 開演17:30

11月01日(土) <福岡>福岡市民ホール 中ホール 開場17:00 / 開演17:30

11月04日(火) <愛知>Niterra 日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール 開場18:30 / 開演19:00

11月13日(木) <北海道>札幌共済ホール 開場18:30 / 開演19:00

11月24日(月・祝) <大阪>東大阪文化創造館 大ホール 開場17:00 / 開演17:30

チケット発売情報

FC先行販売:5月17日(土)〜5月25日(日)23:59

一般発売:7月11日(金)

■ライブ映像作品詳細

アーティスト:かつしかトリオ

作品名:かつしかトリオ LIVE TOUR 2024『ウチュウノアバレンボー(仮)』

発売日:2025年5月28日

価格:\9900(税込)/ \9000(税抜)

品番:YCXS-10008 / POS:4542519016326

仕様:Blu-ray

収録曲

ウチュウノアバレンボー

Banana Express

Spaceman’s Shuffle

Brand-New Morning

Moon Liner

Living In The Universe

Bright Life

a la moda

柴又トワイライト

大阪ロマンチカ

ピンクの仔象

〜Piano Solo〜

天ノ川

Katsushika De Ska

〜Drum Solo〜

Zero G(Include 〜Bass Solo〜)

M.R.I_ミライ

Red Express

Mid-Manhattan〜Halle (Medley)

Making-of movie

*約150分(メイキング映像 約24分含む)

Amazon:https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0DZD9KZYG

https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0DZDC6TYC

商品ページ:https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1190

<購入者特典情報>

かつしかトリオ初のライブ映像作品『かつしかトリオ LIVE TOUR 2024『ウチュウノアバレンボー(仮)』』(2025年5月28日発売)を購入したお客様に先着特典として、「クリアファイル」(A4サイズ)をプレゼント。

詳細はこちら

https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1539

(執筆者: gallagherbros)