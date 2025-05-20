¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡×ÀÐ°æÎ¼¼¡VS¡ÖN¥¹¥¿¡×°æ¾åµ®Çî¥¢¥Ê¡¡²÷Å¬¤Ê¿çÌ²ÂÐ·è¤Î·³ÇÛ¤Ï¡©
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÀÐ°æÎ¼¼¡¡Ê48¡Ë¤¬20Æü¡¢¡¢TBS·Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ55Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¸åÂ³ÈÖÁÈ¡ÖN¥¹¥¿¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å3»þ49Ê¬¡Ë¤È¤ÎÈÖÁÈ¤Þ¤¿¤®¤Ç¡¢TBS°æ¾åµ®Çî¡Ê40¡Ë½Ð¿åËã°á¡Ê41¡ËÎ¾¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é½¢¿²»þ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î°·¤¤¤ò¤Û¤á¤é¤ì¤¿¡£
½Ð¿å¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö²÷Å¬¤Ê¿çÌ²¤òÆ³¤¯ÊýË¡¤òÅÁ¼ø¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¡Ö¿²¤ë»þ¤Ë¤´¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¥ó¤ò¤É¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¡£ÀÐ°æ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤Í¡¢iPad¤ò¿²¼¼¤Î³°¤ËÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¸«¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡ÄÄ«µ¯¤¤Æ°ìÈÖºÇ½é¤Ë¸«¤ë¤Î¤â¥¤¥ä¤À¤·¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢°æ¾å¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¨¤é¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡¼¡¢À¸³è²þÁ±¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ÀÐ°æ¤µ¤ó¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£
½Ð¿å¥¢¥Ê¤ÏÀÐ°æ¤Ë¡Ö¤À¤¤¤Ö¿çÌ²¤Î¼Á¡¢¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ÀÐ°æ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤â¤¦Ä«¤«¤éµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡Ä°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¡©¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£¤·¤«¤áÌÌ¤Î°æ¾å¥¢¥Ê¤Ï¡Ö»ä¤ÏËí¤Î²£¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤¹¤Í¡×¡£ÀÐ°æ¤Ï¡Ö¤Ç¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë¸«¤ë¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢°æ¾å¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥È¥â¡¼¥É¤À¤«¤éÁ´Á³ÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÀÐ°æ¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢µ¯¤¤Æ¤¹¤°¸«¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¡£°æ¾å¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¹¤°¸«¤ë¡×¤ÈÊÖ¤¹¤ÈÀÐ°æ¤¬¡Ö¤³¤³¤Ç¿´¤ÎÊÑ²½¤¬½Ð¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢°æ¾å¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤Ã¤Æ¡Ä¸À¤¦¤Æ¤â¡×¤È¸À¤¤Ìõ¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Ç½Ð¿å¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤³¤ì¡¢¿ä¤·¤ç¤¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¤âºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤ë¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿²¤ë¤Î¤ÏÌ²¤ê¤Ë½¢¤¯¤È¤¤À¤±¡Ä¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£ÀÐ°æ¤ÏÎ¾¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æº¸ËË¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ¥ª¥ä¥¹¥ß¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£