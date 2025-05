【月刊ヤングマガジン 2025年6号】 5月20日 発売 価格:540円

「月刊ヤングマガジン 2025年6号」

本日5月20日に発売されたマンガ雑誌「月刊ヤングマガジン 2025年6号」の表紙及び巻頭、巻末グラビアが公開された。

表紙&巻頭グラビアでは、「ミスマガジン2018 グランプリ」の沢口愛華さんが久々に登場。オトナになった彼女の止まらない進化を見せつける。

巻末グラビアには次世代を彩るNEW女神福井梨莉華さんが再登場。色とりどりのビキニウェアで圧巻のウルトラボディを披露する。

