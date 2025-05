TWICEのMINAが、フランス・カンヌで開催中の『第78回カンヌ国際映画祭』に参加した。MINAは、現地で撮影したオフショットを自身のInstagramに投稿している。

MINAは高級ジュエリーブランド「Boucheron(ブシュロン)」のジャパンアンバサダーとして招待されており、映画祭内のプログラム「ウーマン・イン・モーション」に参加した。

MINAはブラックのベアトップドレス、ブシュロンのハイジュエリーを着用して登場。美しいデコルテと美脚を披露した。「Thanks to Boucheron for inviting me to this wonderful event」(この素晴らしいイベントに招待してくれたブシュロンに感謝)と綴っている。

コメント欄には、「美の女神が舞い降りた」「圧倒的な美でカンヌを制してる」「お姫様のよう」「存在そのものが奇跡」といった称賛の声が相次いでいる。

(文=リアルサウンド編集部)