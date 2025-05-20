ユーロ圏 １０年債利回り格差 縮小、仏６７、伊１０１ｂｐ 年初来最小水準
ユーロ圏 １０年債利回り格差 縮小、仏６７、伊１０１ｂｐ 年初来最小水準
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:19時点）（%）
ドイツ 2.57
フランス 3.238（+67）
イタリア 3.575（+101）
スペイン 3.188（+62）
オランダ 2.782（+21）
ギリシャ 3.327（+76）
ポルトガル 3.069（+50）
ベルギー 3.099（+53）
オーストリア 2.966（+40）
アイルランド 2.87（+30）
フィンランド 3.028（+46）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:19時点）（%）
ドイツ 2.57
フランス 3.238（+67）
イタリア 3.575（+101）
スペイン 3.188（+62）
オランダ 2.782（+21）
ギリシャ 3.327（+76）
ポルトガル 3.069（+50）
ベルギー 3.099（+53）
オーストリア 2.966（+40）
アイルランド 2.87（+30）
フィンランド 3.028（+46）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）