ユーロ圏　１０年債利回り格差　縮小、仏６７、伊１０１ｂｐ　年初来最小水準
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:19時点）（%）
ドイツ　　　　2.57
フランス　　　3.238（+67）
イタリア　　　3.575（+101）
スペイン　　　3.188（+62）
オランダ　　　2.782（+21）
ギリシャ　　　3.327（+76）
ポルトガル　　　3.069（+50）
ベルギー　　　3.099（+53）
オーストリア　2.966（+40）
アイルランド　2.87（+30）
フィンランド　3.028（+46）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）