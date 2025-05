【週刊FLASH 6月3日号】 5月20日発売 価格:550円

森脇梨々夏(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本 俊

光文社は「週刊FLASH 6月3日号」を本日5月20日に発売した。価格は550円。表紙と巻頭ページはピュアすぎる大注目ガール森脇梨々夏さん。初夏を先取りする爽やかなビキニカットから、シリアスなオトナのカットまで、彼女の豊かな表情を感じ取れるグラビアに仕上がっている。「FLASHデジタル写真集 Be myself」が発売中。

5月26日19時より、リミスタ Official Channelで森脇梨々夏さんの「週刊FLASH 6月3日号」表紙を記念したオンラインサイン会が開催される。当日は購入者のニックネームを呼びながら、サインを書いている様子を生配信する。

「ミスマガジン2022」で読者特別賞を受賞した三野宮鈴さんが「FLASH」に登場。7ページにわたるグラビアでは水着からランジェリーまで、21歳の魅力を余すところなく紹介する。

圧倒的なプロポーションから「国宝級ボディ」と称されるサイバージャパンダンサーズのAOIさん。恋愛リアリティーショーがきっかけで、そのモテぶりが話題となっている。インタビューでは、「モテエピソード」はもちろん、郷土愛についても語っている。「FLASHデジタル写真集 高嶺の美貌」及び「圧倒的Queen」が発売中。

アイドルグループ「あまいものつめあわせ」で活動し、ライブ中の写真が令和版「奇跡の1枚」として大きな話題を呼んだ中川心さんが「FLASH」のグラビアページに登場。すべてが「奇跡の1枚」と呼べるレベルのグラビア7枚が掲載されている。「FLASHデジタル写真集 中川心 特別をキミにあげる」が発売中。

また、グラビア掲載を記念した中川心さんのお渡し会を5月26日19時より光文社で開催する。詳細はkokodeブックス告知ページを参照してほしい。

アルバイト中の姿を投稿した動画がバズっている女子大生インフルエンサー・小笠原菜乃さんが「FLASH」に初登場。本人が投稿したショート動画でもプロポーションは話題だが、本グラビアでは4ページにわたって水着&ランジェリー姿を披露。Iカップのボディを誌面で初公開している。

アイドルグループ「シンデレラ宣言!」の一ノ瀬ななさんが、アンコール掲載で登場。ガーリーな“地雷系”ルックスを生かした独自の世界観の中に、グラマラスなランジェリーカットなどを織り交ぜた、斬新ながら王道の作品となっている。「FLASHデジタル写真集 一ノ瀬なな 東京地雷彼女」が発売中。

美女コスプレイヤーとしてコミックマーケットなどで話題を集めるミンミコさんが、「FLASH」で自信初となるグラビアに挑戦した。その美貌はもちろん、柔軟性を生かした大胆なポーズやFカップの圧巻バストなど見どころたくさんのページとなっている。「FLASHデジタル写真集 ミンミコ 甘い誘惑」が発売中。

アイドル卒業後、舞台を中心に活動を続ける星乃まりなさんが「FLASH」に登場。3つの衣装をまとい、大人な表情を見せている。現在の目標は「声優の仕事をすること」だという彼女。インタビューではアニメ愛についても語っている。

「FLASHデジタル写真集 星乃まりな もっと近づきたい」と「desire」が発売中。

